Turcia, noaptea eroilor de rând: democrația a fost protejată de oamenii obișnuiți, care s-au opus puciului

00:10:43 / 27 Iulie 2016

Propaganda pro-Erdogan

Ce rost are sa traduceti asa comunicat al turcilor? Chiar credeti ca daca militarii pucisti erau hotarati, mai ramanea picior de turcalet civil pe strazi? Ce puteau face civilii in fata tancurilor? Asta este o lozinca, cum ca populatia a salvat democratia. Strigand Allah Akbar? S-a zis ca puciul a fost facut de 1.000 de militari. Ce este cu circul ce a urmat dupa, cand zeci de mii de turci, cu diferite ocupatii, au avut de suferit de pe urma epurarii societatii turcesti? Mai are curaj cineva sa zica ceva impotriva lui Erdogan, dupa ce poti fi arestat cel putin 30 de zile doar pentru ca esti banuit? Halal democratie! Kemalismul a murit, traiasca erdoganismul! Si pentru ca tot este vorba de turci, un sincer "Hai sictir"! Apropo, cine a platit aparitia articolului?