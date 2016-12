Turiști din toată lumea, la Constanța. Ce știu despre noi?

19:45:04 / 22 Aprilie 2015

Perfect de acord ...

... cu Urban ... faptul ca sunt dusi sa viziteze orasul este un deserviciu imens facut Romaniei ... fiecare dintre acesti turisti se vor intoarce in tarile de origine unde vor povesti ce grazavii au fost in stare sa vada in Romania/Constanta ... ma surprinde ca au renuntat (sau poate nu) in a-i duce pe turisti sa viziteze mamaia in extrasezon, asa cum se intampla pana de curand ... nu stiu cum se poate numi cineva organizator de evenimente sa duci niste turisti straini sa vada mizeria din Mamaia ramasa dupa sezonul estival, magazinele acoperite cu placi de pfl, ghivece de lemn sparte si multe, multa mizerie ... despre ideea de a-i duce in centrul Constantei iarasi ramai mut ca cineva ii poate duce acolo si ca ar vrea ca acei oameni sa se mai intoarca sau sa recomande si altora o vizita la Constanta ... asta denota ca doar banii conteaza si ca politica este: hai sa le luam cat de multi bani se poate ca si asa nu se mai intorc in veci aici!