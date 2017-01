A plecat la furat, însă a avut ghinionul de a fi prins de jandarmi la scurt timp de la comiterea faptei. Este cazul unui băiat, în vârstă de numai zece ani, din Constanța. Oamenii legii spun că marți după-amiază, în jurul orei 17.30, militarii care patrulau pe faleza din zona plajei "Modern" l-au zărit pe minor în timp ce s-a apropiat de un prosop întins pe nisip și a șterpelit un rucsac. Acesta a luat-o apoi la fugă spre scările care duc la hotelul "Ibis". Jandarmii au pornit după el și l-au ajuns din urmă după aproximativ 50 de metri, reușind să-l imobilizeze. În primă fază, copilul a susținut că bunul respectiv îi aparține, dar, într-un final, s-a răzgândit și și-a recunoscut fapta. Oamenii legii au mers împreună cu suspectul pe plajă, unde păgubitul tocmai se întorcea de la o terasă, de unde își cumpărase un suc. El a declarat că a lipsit doar câteva minute. Bărbatul și-a recuperat rucsacul în care avea un telefon marca Samsung Galaxy Gyo şi 30 de lei. Anchetatorii încearcă să-i identifice pe părinții minorului, care vor răspunde pentru ceea ce a făcut fiul lor.

S-A ÎMBRĂCAT CU PANTALONII FURAȚI Marți noapte, în jurul orei 22.00, un alt turist a fost prădat în timp ce se afla pe plaja "Modern". Păgubitul a sunat la 112 și a reclamat că i-au dispărut pantalonii pe care i-a lăsat pe plajă, în timp ce făcea baie în mare, și în care avea cheile mașinii personale, un Opel. El le-a mai spus oamenilor legii că, după ce a ieșit din apă, a găsit portierele autoturismului larg deschise. La scurt timp, un echipaj de jandarmi a ajuns pe plajă și, după câteva minute de căutări, l-a depistat pe hoț. Acesta era îmbrăcat cu pantalonii victimei și zornăia în mână, relaxat, cheile mașinii... Bărbatul de 34 de ani a recunoscut furtul și a povestit cu lux de amănunte cum l-a pândit pe turist ca să-l jefuiască. Suspectul a declarat că, după ce a găsit cheile, a căutat Opelul prin parcare. „Era singurul Opel și mi-am dat seama că este cel potrivit. Nu am apucat să iau niciun bun din autoturism, deoarece proprietarul acestuia tocmai ieșise din apă și venea spre mine. Am fugit și am lăsat ușile deschise”, a declarat suspectul. El s-a ales cu dosar penal pentru furt.