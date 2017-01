Turiști străini în vizită la Constanța

O nouă navă cu turiști din toate colțurile lumii va ancora astăzi în Portul Constanța, la ora 8.00. Este vorba de ”Star Pride”, un pasager de peste 130 de metri lungime, care va aduce pe calea apelor peste 200 de turiști, dornici să descopere cât mai multe lucruri frumoase despre ţara noastră. ”Nava are la bord 205 pasageri, din care 190 sunt americani. Va ancora într-o dană recent deschisă traficului de pasageri, având în vedere recenta finalizare a investiției ”Tunel transfer pasageri”. Sunt primii pasageri care traversează prin această modalitate”, a explicat administratorul Terminalului de Pasageri al Portului Constanța, Teodor Patrichi. Turiștii rămân 14 ore în România, timp în care vor vizita obiective din întreaga țară. Ei sunt cazați într-un orășel plutitor, luminos, în care se regăsesc cazinouri, piscine, spații de spa și relaxare, dar și cluburi sau biblioteci. Așa arată nava de croazieră, iar turiștii sunt dispuși să plătească pentru a avea parte de distracție și pentru a călători pe apă în jurul lumii. Nava vine de la Odesa și va ridica ancora la ora 22.00, următoarea destinație fiind Bulgaria. Portul Constanţa a devenit deja o destinaţie tradiţională pentru multe dintre companiile de croaziere care revin an de an. Următoarea navă de croazieră maritimă care va ancora în Portul Constanța va ajunge în 2 iunie („Seabourn Odyssey“).