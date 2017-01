Turiștii vor vedea carele alegorice ale cluburilor și în această vară

Pentru a atrage turiști pe litoral în fiecare weekend al sezonului estival, Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) gândește de câteva luni strategia de promovare a stațiunii Mamaia. Și cum mulți dintre cei care aleg Mamaia o fac pentru numeroasele evenimente ce au loc săptămânal, ALDD s-a întâlnit ieri cu reprezentanții cluburilor, pentru a stabili ce își doresc să se întâmple în această vară. ”Cluburile sunt un element important în Mamaia și, așa cum m-am întâlnit cu reprezentanții hotelurilor și cum mă voi întâlni și cu cei din Satul de Vacanță, vreau să văd la ce evenimente s-au gândit pentru această vară”, a explicat președintele ALDD, Corina Martin. După discuții, cluburile au decis: vor evenimente variate încă din luna iunie și vor să participe și în acest an la Parada carelor alegorice, eveniment pus pe picioare de fostul primar Radu Mazăre. ”Reprezentanții cluburilor au spus însă că vor ca toate costurile să fie suportate din taxa de promovare a stațiunii. Anul trecut, cluburile aveau cheltuieli pe care le suportau pentru participarea la paradă. Taxa de promovare ne permite să acoperim aceste costuri, dar trebuia să avem acordul celor care dețin carele alegorice”, a precizat Martin. Parada din acest an va fi organizată timp de nouă săptămâni în fiecare vineri, începând din 3 iulie. ALDD se gândește acum și la ce evenimente să organizeze pe scena existentă în piațeta Cazino din Mamaia în fiecare sfârșit de săptămână. ”ALDD primește tot felul de propuneri de evenimente care ar putea fi organizate. Noi trebuie să judecăm ce tip de activități sunt potrivite pentru profilul nostru de turiști, trebuie să consultăm hotelierii, cluburile. Momentan nu știu dacă vom avea Carnaval în acest an, suntem încă în discuții cu partenerii de anul trecut, trebuie să vedem și ce buget avem”, a completat Martin.