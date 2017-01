Turism balnear, cu aparatură veche de peste 50 de ani

Căutate de foarte mulţi turişti norvegieni, germani, francezi şi nu numai, staţiunile balneoclimaterice de pe litoral erau cunoscute peste hotare pentru efectele benefice ale nămolului din Lacul Techirghiol. Printre staţiunile care aveau un nume în turismul balneoclimateric se numără şi Eforie Nord, unde există Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, care cuprinde mai multe secţii, cunoscute sub numele de Grand şi Steaua de Mare. Din păcate, starea în care se află unitatea sanitară lasă foarte mult de dorit, chiar dacă foarte mulţi turişti sînt aşteptaţi să sosească în acest sezon la Eforie Nord. Turiştii străini fac tratament în baza cunoscută sub numele de Steaua de Mare, iar cei români la fostul Grand. Clădirile sînt foarte vechi, cu pereţii scorojiţi şi tencuiala căzută. Mirosul de mucegai persistă în toate încăperile. “Aceste clădiri sînt vechi, din 1930. Niciodată nu s-au făcut reparaţii la aceste clădiri. Acum avem în plan reabilitarea lor şi am efectuat studii de fezabilitate. Se pare că va fi nevoie de 10 milioane de euro pentru refacerea clădirilor. De asemenea, aparatura este foarte veche. Avem aparate din anii ‘50, dar şi din 2003. Aparatura este verificată frecvent, însă a început să nu mai facă faţă solicitărilor multiple. Avem în plan şi schimbarea aparaturii, care va costa în jur de un milion de euro, însă acest lucru nu se poate realiza în două luni. Avem deja 300.000 de lei, pe care îi vom investi în efectuarea planurilor de reabilitare. Sîntem o unitate sanitară care se autofinanţează din furnizarea de servicii medicale, dar ne bazăm şi pe Ministerul Sănătăţii şi pe finanţare de la forurile europene”, a declarat managerul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, Vasile Petrişor. Conducerea unităţii sanitare susţine că, în paralel cu demararea lucrărilor de expertiză a spitalului au început lucrările pentru renovarea Băilor Reci, care au fost inundate în urmă cu cîţiva ani din cauza creşterii debitului lacului Techirghiol şi care, după retragerea apelor, nu au mai fost utilizate, devenind groapa de gunoi a staţiunii. Spitalul de la Eforie Nord este format din două ambulatorii de specialitate, unul la Steaua de Mare, celălalt la Grand, Secţia Clinică, Secţia de Recuperare şi Secţia de Geriatrie, care se va deschide pe 19 iunie. Acestora li se adaugă cele patru Băi Reci şi un Solar Marin.

Dispute între medici şi managerul unităţii sanitare

Managerul unităţii sanitare se plînge că locurile de tratament sînt insuficiente comparativ cu numărul mare de pacienţi. “Avem 150 de paturi, iar solicitarea în timpul verii este de 1.000 de paturi, iar în extrasezon, de 600. Din păcate, nu avem cu să facem faţă. De asemenea, noi nu oferim condiţii hoteliere. Înainte, acestea erau furnizate de către cele trei hoteluri din curtea bazei de tratament, “Steaua de Mare”, “Delfinul” şi “Meduza” care sînt închise şi se află în stare de insolvabilitate”, a declarat Petrişor. Pe lîngă faptul că dotările unităţii sanitare lasă mult de dorit, pacienţii se plîng de atitudinea tînărului manager. “Vin aici de foarte mult timp. Cînd am ajuns în urmă cu 15 ani la Eforie Nord, eram condamnată să zac într-un scaun cu rotile toată viaţa mea, dar m-am vindecat. Managerul actual nu ştie nimic despre medicină şi despre medici. Şi nici nu îi preţuieşte pe cei care au făcut acest spital renumit în înteaga Europă. A pensionat abuziv un medic pentru care venim majoritatea în România”, a spus Emillie Joseph. Într-adevăr, foarte multe cadre medicale vorbesc, pe la colţuri şi cu teamă, de disputa care se duce de ceva vreme între managerul Vasile Petrişor şi doctorul Elena Gavrilă. “Am 59 de ani. Am primit un act de la managerul instituţiei, în care mi se solicita să mă pensionez. Cum nu mi se pare corect să fac acest lucru, deoarece am încă posibilitatea, legală, să lucrez aici, nu vreau să mă pensionez. Mi-a spus că ar fi indicat să mă pensionez şi apoi să fiu încadrată şi la spital, cu jumătate de normă. Sînt ferm convinsă că nu m-ar mai angaja la loc. Mai mult decît atît, a scos deja la concurs postul meu, deşi eu încă nu mi-am depus actelele de pensionare”, a declarat dr. Gavrilă. În apărare, economistul Vasile Petrişor susţine că pensionarea medicului este impusă de lege. “Are vîrsta la care trebuie săse pensioneze. I-am propus să rămînă în continuare la noi, dar nu vrea. Ca atare, i-am solicitat să predea inventarul şi să părăsească locul de muncă. Nu am scos la concurs locul dumneaei, ci alte posturi care nu au legătură cu specialitatea doamnei doctor”, a declarat Petrişor. Astfel, pacienţii sînt nemulţumiţi şi susţin că nu vor mai veni în România dacă nu o vor găsi în clinică tot pe Elena Gavrilă, managerul susţine că aceasta trebuie să iasă la pensie, iar personalul medical este împărţit în două tabere, cei care îl susţin pe manager şi cei care nu sînt de accord cu deciziile acestuia.