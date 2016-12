Secretarul general al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoş Răducan, a făcut, ieri, la Bucureşti, o declaraţie surprinzătoare şi, se pare, neconformă cu realitatea din teren. Răducan a spus că numărul redus de clienţi i-a determinat pe unii hotelieri de pe litoral să accepte negocierea tarifelor la recepţie, deşi acestea au scăzut în ultima perioadă chiar şi sub preţurile solicitate de agenţiile de turism. „Încă de cînd şi-au deschis unităţile în această primăvară, unii hotelieri de pe litoral au făcut reduceri masive de preţuri, astfel că tarifele la recepţie au ajuns să fie mai mici decît cele practicate de agenţiile de turism care au în cataloage ofertele acelor hoteluri”, a declarat Dragoş Răducan, care a precizat că, în mod normal, tariful de la recepţie este cel mai mare, iar turiştii care vin prin agenţiile de turism sau rezervă o cameră online plătesc mai puţin. Secretarul FPTR consideră că această practică este o concurenţă neloială a hotelurilor, pentru că între ele şi agenţii există clauze prin care hotelurile nu au voie, teoretic, să scadă tarifele la recepţie sub preţul unei camere printr-o agenţie de turism. În plus, susţine Răducan, din cauza efectelor crizei economice, care au făcut ca numărul turiştilor din hotelurile de pe litoral să fie sub aşteptările operatorilor, în multe cazuri, clientul poate negocia tariful direct la recepţie. Afirmaţiile reprezentantului FPTR i-a înfuriat pe hotelierii de le litoral, care au afirmat că aceste informaţii furnizate de Răducan sînt neconforme cu realitatea. Unul dintre cei care au ţinut să-l contrazică pe reprezentantul FPTR a fost preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, care a afirmat că datele oferite de Răducan sînt doar invenţii ale unora care încearcă să facă turism de litoral de la Bucureşti. “Cum poţi să spui că tarifele de la recepţie sînt mai mici decît la agenţii sau că se poate negocia preţul direct la recepţie? Este o prostie să spui aşa ceva. Îi recomand domnului Răducan şi altora care au astfel de păreri să vină pe litoral şi să se documenteze înainte de a spune ceva. În primul rînd, hotelierii nu pot scădea preţurile sub agenţii pentru că acestea ar putea să-i dea în judecată. În plus, cele două părţi au contracte ferme, care nu permit o scădere a tarifului la recepţie sub agenţie”, a spus Nicolae Bucovală. De acemenea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism şi preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin, a declarat că nu are cunoştinţă de existenţa unei diferenţe de preţ între recepţiile hotelurilor şi agenţiile de turism. „Orice hotelier poate să-şi impună un tarif la recepţie dar, conform contractului, este obligat să micşoreze tarifele şi la agenţii. Preţul de la recepţie nu are cum să fie sub agenţie”, a spus Corina Martin. Iar în privinţa numărului de turişti care se află în această perioadă pe litoral, Corina Martin a afirmat că este specific acestor zile, un aflux ridicat urmînd să se înregistreze după ce elevii intră în vacanţa de vară.