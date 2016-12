“Turismul a fost tratat doar din perspectiva promovării”

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Hellvig, consideră că cea mai mare problemă în ceea ce priveşte turismul este că acesta a fost tratat la nivel guvernamental doar din perspectiva promovării. “Eu cred că cea mai mare problemă pe care am avut-o în turism până în momentul acesta este că am tratat problematica turismului doar din perspectiva promovării. Cu alte cuvinte, am promovat România, am promovat o staţiune. Vine cetăţeanul, vede ceva la televizor - ştiţi că imaginea fură sufletul -, te duci şi vezi localitatea respectivă fără infrastructură de drum, fără apă potabilă, fără condiţii de igienă şi atunci data viitoare degeaba mai faci promovare, omul nu mai vine\", a declarat Hellvig vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa. În opinia ministrului, turismul înseamnă în primul rând investiţii în infrastructură. \"Eu cred că atunci când gândim turismul trebuie să îl gândim din perspectivă de investiţii în infrastructură - şi aici vorbesc de reabilitare de drum de acces, de reabilitarea infrastructurii interne din staţiune şi, cea de-a treia componentă, pe care deja am discutat-o la nivel de experţi, parteneriatul public-privat. Pentru că marea problemă a acestei industrii este că nu se lucrează direct, prin politicile care se fac la nivelul ministerului, cu industria de turism\", a mai spus ministrul. Hellvig consideră că până acum a existat o lipsă de dialog între MDRT şi reprezentanţii industriei de turism, ceea ce a dus la nevalorificarea unor componente importante, cum ar fi turismul balnear şi cel cultural.