Turismul fierbinte nu are nicio legătură cu linia de înaltă tensiune şi nici cu liniile erotice din capul unor obsedaţi pe teme sexuale. De cînd avem o ministreasă prin venele căreia curg ape termale din abundenţă, conceptul de turism fierbinte a căpătat noi conotaţii. Iniţial, s-a spus că ministreasa intenţionează să pună un accent deosebit pe valenţele turismului ecumenic. Au fost, de altfel, multe voci care au susţinut acest proiect. Se pare însă, după ceea ce constat, că turismul fierbinte este mai aproape de vocaţia şi trăirile celor care au readus Ministerul Turismului pe pămînt, pentru că, pînă acum, s-a aflat în ceruri. Adică, vreau să zic, suspendat… Apa termală are proprietăţi deosebite. Deja, după primele estimări, a cîştigat competiţia cu apa de ploaie, care a ţinut loc şi de siglă pentru turismul românesc. Sigur, de acum încolo, cei obişnuiţi să bată apa în piuă sînt expuşi unor reale pericole, dar conducerea ministerului de resort speră că năravul ar putea avea lecuire. În noile condiţii impuse de ministreasa blondă, bătutul apei în piuă trebuie eradicat cu totul. Evident, dacă se poate. Dacă nu, pentru că la noi relele se conservă de minune, operaţiunea trebuie să întrunească toate condiţiile impuse de protecţia muncii. Bătutul apei termale în piuă generează alte cerinţe, relaţii şi exigenţe. Din fericire, avem suficiente rezerve de acest gen. Din cîte se spune, România stă pe o cadă cu ape termale, ceea ce nu este chiar la îndemîna oricui. Noii ştabi din turism îşi freacă bucuroşi palmele, mizînd pe faptul că, la ora bilanţului, apele termale le vor ţine de cald. Aiurea! În ultima perioadă, noţiunea de turism fierbinte a generat vechea stare de emulaţie creatoare din patria noastră. Sînt specialişti care spun că, avînd asigurată apa caldă, hotelurile de pe litoral vor funcţiona tot timpul anului, precum cele din Bulgaria. În cazul frecţiilor la piciorul de lemn al turismului, apele termale înlocuiesc cu succes spirtul. Turismul fierbinte se bazează pe o politică languroasă. Precum în Bulgaria, turistul prostănac, care nu are nicio legătură cu politica, trebuie momit şi ademenit cu promisiuni fierbinţi de cinci stele, chiar dacă, în realitate, ele sînt doar patru! Şi alea adunate de pe epoleţii invizibili ai securiştilor reciclaţi la cursuri intensive. În perspectiva dezvoltării turismului autohton, proiectele cu ape termale pretutindeni asigură garanţia îndeplinirii tuturor obiectivelor. În viitor, autorităţile ar putea valorifica rezervele de apă caldă risipite pe drumul dintre furnizor şi beneficiarii lăsaţi cu buza umflată. Turismul fierbinte presupune schimbarea radicală a mentalităţii unor factori de decizie. Ca să fie bine frăgezit în perspectiva ţepei pe care urmează să o ia, turistulului trebuie să i se inoculeze ideea de bază conform căreia el a făcut în scăldătoare. Mare noroc ai avut, fraiere, că ai apelat la serviciile noastre! Exact cum procedează bulgarii, ţară unde a crescut producţia de pastă de dinţi “Nexam” pe cap de turist român.