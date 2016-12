Turismul, între cifre şi realitatea din spatele lor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) se laudă cu creşterea numărului de turişti străini din România. Ăsta nu ar fi un lucru rău, însă trebuie să ţinem cont de faptul că respectivul minister nu a făcut ABSOLUT NIMIC în sensul atragerii acestor turişti în România. Tot ce a făcut Ministerul Turismului a fost o FRUNZĂ, luată în derâdere inclusiv peste hotare. Noul ministru al Turismului, Cristian Petrescu, este însă extrem de mândru de munca predecesoarei sale, Elena Udrea, şi explică cum, datorită muncii active depuse la instituţia cu pricina, rezultatele nu încetează să apară. Corect, atât timp cât fiecare mic investitor s-a străduit ca vila/casa/hotelul său să arate bine, să ofere condiţii cât mai satisfăcătoare turiştilor pentru ca aceştia să se întoarcă tot la el şi nu să se ducă la vecinul... turismul merge. Şi cifrele o arată: faţă de anul precedent, în 2011, ţara noastră a atras cu 17,9% mai mulţi turişti români. Această creştere mai are la bază un aspect: sărăcia românilor se agravează de la an la an, iar oamenii nu îşi mai permit vacanţe în străinătate, prin urmare, din economiile pe care le fac într-un an, abia dacă reuşesc să plece cinci zile în vacanţă în ţară. Acesta este motivul pentru care populaţia alege concediul în România în schimbul unei destinaţii exotice. Pe de altă parte, anul trecut, în comparaţie cu 2010, numărul turiştilor străini veniţi în România a crescut cu 12,8%, cei mai mulţi dintre ei provenind din Germania, Italia şi Franţa. Dacă 12,8% ar fi fost un procent semnificativ pentru cetăţeni, atunci s-ar fi reflectat în buzunarele fiecărui român. Însă, dacă viaţa s-a tot scumpit, deşi străinii au cheltuit bani în România, înseamnă că banii veniţi din partea lor sunt atât de puţini încât nu contează. Pe de altă parte, numărul turiştilor care au ales să se cazeze în pensiunile agroturistice a crescut cu 35,8%, iar cel al turiştilor care au ales cazarea la hotel a crescut cu numai 13,1%. Şi străinii au mai puţini bani de cheltuit, astfel, ei s-au orientat către destinaţii mai ieftine care oferă şi frânturi din tradiţii, în schimbul hotelurilor ale căror servicii sunt şi scumpe, şi de slabă calitate.