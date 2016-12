Turismul la negru în Constanţa

Particularii care îţi oferă cazare în Constanţa, pe timpul verii, sunt întâlniţi de turişti începând de la gară şi până la intrarea în Mamaia. Astfel, dacă vrei să trăieşti una dintre experienţele pe care le-au trăit bunicii tăi, poţi să iei trenul ca să ajungi la mare. La sosire îi vei întâlni pe cei care agită legăturile de chei, de pe şinele de cale ferată, până în faţa gării. Dacă vii la mare cu autocarul, tot în zona gării vei fi debarcat, aşa că vei avea multe oferte din care să alegi. Dacă ai maşină personală şi te vei duce glonţ spre Mamaia, pe drum poţi să găseşti, pe marginea drumului, numeroşi localnici care te vor îndruma către o garsonieră sau un apartament, alternativă (adesea capcană) mai ieftină pentru hotelurile de la malul mării. Preţurile variază între 50 şi 75 de lei pentru o cameră, dar poţi găsi şi apartamente de două camere la 100 de lei, dar şi garsoniere la 120 de lei, în funcţie de distanţa faţă de Mamaia, confort, amenajări şi perioada săptămânii în care ajungi la Constanţa. Concurenţa între cei care oferă cazare pe această cale este acerbă, căpătând accente de lupte de stradă în zona Gării, cei mai slabi neavând nicio şansă să vorbească cu cei care coboară din trenuri sau autocare. Dacă nu ai minimum opt fraţi foarte vocali şi mult tupeu nativ, nu ai nicio şansă să-ţi închiriezi locuinţa sau să primeşti vreun comision pentru închirierea locuinţei altuia, comision care variază între 15 şi 30%. Capitalismul sălbatic practicat la scară mică în zona gării şi pe scară largă în lumea „civilizată” face victime, pentru că majoritatea celor care se ocupă de aşa ceva sunt la vârsta a doua spre a treia, nefiind dotaţi fizic pentru supravieţuire. Unii stau şi cu săptămânile degeaba cu o pereche de chei în mână.

ŞI EXEMPLELE AR PUTEA CONTINUA... „Am o pensie de 550 de lei pe lună şi nu am făcut un leu de trei săptămâni de când stau aici, în faţa gării. Nu am bani de pâine, fiul meu stă cu mine şi e şomer, trebuie operat la şold şi, în starea în care e, nu-l angajează nimeni”, a spus M.G. Faţă de anii trecuţi, e penurie de turişti, activitatea turistică animându-se doar în ultimele două săptămâni. „Doar de vreo două săptămâni a început să mai mişte ceva, dar tot nu se compară cu anii trecuţi. Poţi să stai şi o zi întreagă în gară şi să nu faci o cazare. Veneau autocarele din Bucureşti unul după altul, acum rar mai apare unul. Unii dintre cei care închiriază mai fac îmbunătăţiri apartamentelor, dar mulţi nu au bani pentru aşa ceva sau se gândesc că le vor distruge turiştii, deci le lasă aşa cum sunt”, a declarat F.T. Unii dintre cei cu care am vorbit au dovedit şi că ştiu cum se învârt roţile mecanismului financiar mondial şi naţional. „Să taie stuful din Deltă, să facă hârtie şi să tipărească bani şi gata criza. Vrem să muncim şi n-avem unde, de aia facem ce facem. Să ne punem ştreangul de gât? Să fie ca înainte. Asta e democraţie? Au vândut ăştia tot şi acum ţara trăieşte pe datorie. Noi ne închiriem vara apartamentul ca să avem cu ce plăti dările la stat. Abia plătesc lumina o dată la două luni. Eu eram docher, zilier în port, era plin de vapoare, acum nu mai e nici unul. Traficul de organe se poartă acum. O să ajungem în păduri, dar şi alea sunt ale cuiva”, au spus Elena şi soţul ei, care a dorit să rămână anonim. E clar că pentru mulţi turişti fentarea hotelurilor este unica variantă de a petrece câteva zile de concediu. Iar ceea ce acum câţiva ani era o modalitate de a face ceva bani în plus pentru mulţi e acum un mijloc de supravieţuire în apele tulburi ale tranziţiei, de la independenţă financiară, la înrobire pe mai multe generaţii a naţiei române.

O ALTĂ PERSPECTIVĂ. Azi am trăit o experientă neobişnuită pentru o persoană născută şi crescută la malul mării. Am avut curiozitatea de a vedea cum trăiesc pensionarii care stau pe marginea drumului cu mănunchiul de chei, aşteptând ca turiştii cu venituri modice să oprească şi să-i acapareze cu oferte. Am rămas uimită când tanti Nuţi mi-a vorbit ca şi când ar fi fost bunica mea, astfel creându-se o conexiune între noi, şi, cu o calmitate mai rar întâlnită în ziua de azi, mi-a explicat că aşa reuşeşte ea să-şi suplimenteze veniturile mult prea modeste pentru aceste vremuri. O deranjează momentul în care închiriează apartamentul unor tineri prost crescuţi, deoarece vecinii „o ceartă” în mod constant, aceştia neţinând cont de ora de linişte. Până în momentul de faţă nu a avut probleme cu dispariţia sau deteriorarea bunurilor aflate în apartament. Din senin a apărut lângă noi un tânăr pe nume Nicu, intermediar, care mi-a spus că el a avut probleme cu cei cărora le-a închiriat apartamentul, deoarece tinerii consumau substanţe ilegale şi astfel i-au distrus parchetul, fiindcă „jointurile” erau stinse pe jos. Pentru unii, cei şapte ani de-acasă lipsesc cu desăvârşire, mai ales dacă locuiesc într-o casă care nu le aparţine. Modul în care a rezolvat Nicu problema a fost unul neconvenţional, „metoda de persuasiune” utilizată fiind „cu pumnul, doamnă, cu pumnul, că ăştia altfel nu-nţeleg”.

