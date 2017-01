Turismul, pe aripile dictaturii Udrea

VOT POLITIC. Guvernul Boc, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, se pregăteşte să preia controlul asupra a tot ceea ce înseamnă activitate turistică în România. Fără a ţine cont de principiile descentralizării, de care vorbesc tot timpul la televizor, portocaliii lui Băsescu vor ca toate deciziile să se ia la nivel central. Primul pas a fost făcut ieri, în Senat, unde a fost aprobată legea turismului în forma înaintată Parlamentului de către Guvern. Mai exact, Elena Udrea vrea cu orice preţ să devină persoana care decide absolut tot ceea ce se va întâmpla în turism, prin legea adoptată ieri de senatori fiind corelate toate reglementările referitoare la domeniul turismului. Proiectul de lege a fost aprobat cu 56 de voturi pentru, 50 de voturi împotrivă şi trei abţineri. Parlamentarii PSD de Constanţa Alexandru Mazăre şi Nicolae Moga formulaseră numeroase amendamente la această lege, amendamente care însă nu au fost acceptate. “A fost un vot politic. Nu i-am înţeles pe colegii mei de la UDMR cu care vorbisem şi îi convinsesem să accepte amendamentele noastre, care făceau legea aplicabilă. Despre traseiştii de la UNPR nu mai spun nimic, pentru că nu merită. Sunt dezamăgit de votul din Senat, pentru că am avut încă o dată dovada că nu se doreşte să se facă treabă în domeniul turismului. Noi nu am făcut amendamentele de capul nostru, ci după o consultare cu actorii principali din turism, agenţiile de turism, agenţii economici şi asociaţiile patronale, lucru pe care Ministerul nu l-a făcut. În forma adoptată de Senat, această lege bulversează şi mai mult activitatea din turism”, a declarat senatorul PSD Nicolae Moga.

MĂSURI DE RELANSARE RESPINSE. Legea Turismului a fost amplu dezbătută în Senat, fără ca reprezentanţii MDRT să îşi noteze măcar vreo idee lansată de senatori. “Amendamentele pe care noi le susţinem şi pe care le vom vota sunt nişte chestiuni care nu schimbă cu nimic fondul problemei. Nu pot să înţeleg de ce Ministerul Dezvoltării este atât de reticent la acest amendamente”, a declarat, în plenul Senatului, senatorul PNL Puiu Haşotti. De menţionat că prevederile propuse de senatorii PSD de Constanţa vizează impunerea unor reglementări aplicate cu succes în alte ţări. “Aşa cum a gândit MDRT această lege, ca Planurile Urbanistice Zonale să fie aprobate prin hotărâre de Guvern, orice staţiune se va dezvolta aşa cum va dori Guvernul, fără ca autorităţile locale, care cunosc problematica zonei, să poată face ceva. Este o lege care încalcă orice principiu al descentralizării. Interesant este că toată lumea vorbeşte de turism, dar nimeni nu face nimic. Noi am vrut să facem ceva dar, din nefericire, nu s-a dorit. Am propus ca şi amendament un TVA de 9% pentru activităţile din turism. Un alt amendament se referea la neimpozitarea profitului reinvestit, lucruri care nu făceau decât să încurajeze turismul, lucruri pe care vecinii noştri bulgari le au de ceva timp şi se pare că se descurcă foarte bine. Din păcate nu au fost acceptate pentru că nu s-a dorit din punct de vedere politic”, a declarat Alexandru Mazăre. Legea a trecut de Senat în varianta propusă de Guvern, însă camera decizională este Camera Deputaţilor, unde probabil sunt şi mai puţine şanse să treacă într-o formă funcţională, având în vedere că “monstruoasa coaliţie” are o majoritate liniştitoare. Dacă legea Turismului va ieşi pe piaţă aşa cum doreşte MDRT, putem vorbi despre dictatura Elena Udrea în turism, pentru că nimic nu se va mai putea face fără ca Udrea să îşi dea acordul.