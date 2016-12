Turismul poate salva speciile în pericol

Tigri, elefanţi, urangutani, gorile sunt atâtea specii ce ar putea supravieţui datorită turismului. Dezvoltarea turismului animalier ar face şi să crească mândria naţională faţă de animalele emblematice, acestea având mai multe şanse să beneficieze de protecţie. În India, de exemplu, se estimează că există între 1.500 şi 2.000 de tigri de Bengal, aceste feline regăsindu-se pe afişele turistice care prezintă atracţiile ţării. Dezvoltarea turismului determină o stare mai bună a economiei. Locuitorii din zonele unde există tigri simt direct impactul pozitiv al conservării acestor animale. Autorităţile, care au investit mult ca să producă schimbarea, observă efectele pozitive ale politicii de protejare şi alocă tot mai mult spaţiu rezervaţiilor şi parcurilor naţionale.

Sensibilizând turiştii şi sătenii asupra destinului unei specii, toate privirile sunt atrase de aceasta, care ajunge să aibă, astfel, o importanţă economică deosebită. Veniturile provenite din turism permit şi despăgubirea crescătorilor care-şi pierd din animale, mâncate de tigri. Toată lumea are astfel de câştigat. Locuitorii din zonele respective se implică în combaterea braconajului, lucru care face munca braconierilor mai grea. Consecinţa directă a acestei politici este creşterea numărului de exemplare de tigri în unele regiuni, după ani întregi de declin. Mai rămân multe de făcut pentru asigurarea supravieţuirii speciei, dar se poate spune că turismul a contribuit mult la protejarea ei. Ideală ar fi sensibilizarea tuturor regiunilor, ai căror locuitori să simtă că animalele sunt o mândrie naţională. Pe de altă parte, sosirea a mii de turişti are un impact asupra naturii, dar se pare că sunt mai multe avantaje decât inconveniente. În plus, cercetări recente au arătat că tigrii îşi schimbă obiceiurile şi evită oamenii, vânând noaptea, aşa încât afluenţa de turişti nu ar influenţa prea mult viaţa acestor animale.

Pe lista roşie alcătuită de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) se află peste 1.000 de specii de mamifere considerate în pericol critic, în pericol sau vulnerabile. Dezvoltarea turismului pentru a veni în ajutorul acestor specii s-ar putea dovedi o soluţie demnă de luat în seamă. La peste jumătate din speciile de mamifere de pe lista roşie, supravieţuirea a cel puţin 5% dintre ele depinde de veniturile din turism. Din nefericire, unele habitate naturale se află în zone de conflict, unde turiştii nu mai vin. Este cazul Madagascarului, al Nepalului sau al Republicii Democrate Congo.