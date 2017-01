Turismul politic cu miros de peşte

În ciuda teoriilor sale idioate, independentul lui peşte este un tip nehotărât, superficial şi oportunist. În primul rând, chiar dumnealui în persoană, în ciuda teoriilor pe care le emite, nu ştie din ce categorie socială sau politică face parte. Statutul său îi dă adeseori bătăi de cap, pentru că nu se ştie în clar dacă are sau nu vreo legătură cu peştele erotic, dacă e prăjit sau fiert rasol. În cazul său, trebuie stabilit cu exactitate dacă este un peşte prăjit sau de altă natură. Independentul lui peşte abuzează grosolan de statutul său. Sub pretextul desăvârşit al independenţei cu orice preţ, individul îşi permite să schimbe partidele într-o proporţie directă cu izmenele pe călător. Cunosc independenţi din rasa asta păguboasă care au trecut pragul tuturor partidelor şi alianţelor posibile şi imposibile. Un astfel de specimen punea un asemenea fenomen pe seama setei de cunoaştere a celor care se plimbă de la un partid la altul. Ca să fie cât mai convingător cu putinţă, pleda intens pentru încurajarea turismului politic. Acum, pe bune, într-un fel, individul are dreptate. Dacă tot avem resurse într-o asemenea activitate, mă refer la turismul politic, de ce să nu o dezvoltăm? Mai ales că, în această perioadă, avem şansa de a fi sprijiniţi, în materie de turism, fie el şi politic, de un ministru cu numeroase veleităţi organizatorice. Asistăm, în această perioadă, la o creştere nefirească a spiritului combativ în rândurile independenţilor lui peşte. Cei care nu cunosc prea bine statutul lor, pentru că sunt şi indivizi care nu mănâncă peşte, stau o vreme în carantină la UNPR, acest veritabil incubator pentru tot felul de independenţi pârâţi. Pentru independentul lui peşte, UNPR reprezintă o veritabilă rampă de lansare în neant. Deşi ar putea croi un partid pe spinarea lor, mă refer la partidul independenţilor lui peşte prăjit, dumnealor se mulţumesc să stea sub umbrela UNPR. Dacă nu curge, pică… Sunt tot mai mulţi cei care se jertfesc fără milă pe altarul turismului politic. Sunt chinuiţi de setea de cunoaştere. În realitate, îi macină dorul de un loc călduţ sub poalele Puterii. Care poale, în numele unor vechi apucături, sunt aproape permanent ridicate în cap. Independentul lui peşte, fie el şi prăjit, este gata să-şi sacrifice E-ul personal pentru dezvoltarea turismului politic autohton. În acest sens, cultivă, cu un cult al pupincurismului ieşit din comun, noi relaţii cu exponenţii Puterii. Dacă îl întrebi care este, pentru el, evident, exemplul edificator de viaţă şi luptă revoluţionară autentică, îţi răspunde sec şi direct: preşedintele nostru jucător. Dacă vine ca exemplu personal al prezidentului, independentul lui peşte acceptă până şi jocul de picioare. În naivitatea lui, independentul lui peşte crede că ar putea beneficia de avantajele stelei lui Oprea, care a ajuns să dicteze locurile din Guvern, strigând: “Biletele la control”. Ştie domnul Oprea că, în general, independenţii lui peşte obişnuiesc să meargă cu ”naşul” pe blat. Aşa se face că, atunci când nici nu gândim, ne trezim cu diverşi independenţi cu miros de peşte în fruntea ţării!