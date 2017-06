Turismul, susţinut şi promovat doar la nivel declarativ!

Asociația Hotelierilor din România (FIHR) își exprimă îngrijorarea față de modul în care statul, prin autoritățile sale, a înțeles să susțină turismul ca un domeniu prioritar al economiei și atrage atenția că primele șase luni ale acestui an au însemnat eșecuri în mai multe proiecte. "Deși la nivel declarativ turismul a apărut în permanență în lista de priorități a noului guvern, fiindu-i dedicat chiar un minister (lucru ce a reprezentat la momentul respectiv o doză de speranță serioasă pentru industrie), realitatea ne-a demonstrat că nu am reușit să progresăm cu nimic în ultimele șase luni. Punctul culminant atins în aceste zile cu haosul legat de voucherele de vacanță, care se transformă din 2018 în indemnizații în bani, ne-a făcut și pe noi, hotelierii, să ne punem serioase semne de întrebare. Am ajuns la concluzia că pentru membrii FIHR aceste șase luni au însemnat eșecuri în mai multe proiecte pe care am sperat că le vom implementa împreună cu autoritățile", afirmă reprezentanții asociației într-un comunicat remis presei.

Printre aceste proiecte, ei menționează Legea impozitului specific și normele de aplicare ale acesteia, adoptate în primăvară, care "ne-au adus atâtea complicații și neclarități încât marea majoritate o dorim abrogată imediat". Este o lege care a fost deseori criticată de FIHR pentru faptul că atinge numai o mică parte a industriei (sub 10%), că este atât de complicată încât practic devine inaplicabilă și că pentru hotelieri nu aduce nimic bun. "Toate încercările noastre (având și implicarea directă a ministrului Turismului, Mircea-Titus Dobre) nu au reușit să lămurească până acum numeroasele probleme cu care ne confruntăm", subliniază reprezentanții FIHR.

Aceștia menționează, de asemenea, că nu s-a înregistrat niciun progres în încercările de legiferare a domeniului turismului, "iar goana în care se încearcă trecerea unui astfel de act normativ nu prevestește nimic bun".

Promovare? Buget dublu, rezultate zero!

Referitor la promovare, FIHR atrage atenția că, deși bugetul de promovare s-a dublat față de anul trecut, rezultatele nu sunt vizibile, ba mai mult, închiderea birourilor de turism din străinătate și schimbarea brandului de țară aduc un mare deserviciu imaginii sectorului și anulează practic eforturile făcute de mediul privat pentru promovare. "Am rămas pe același model de promovare reprezentat de o prezență subțire la târgurile de turism și cam atât", spun hotelierii.

Forţa de muncă în domeniu, inexistentă

Ei mai afirmă că, deși industria turismului suferă la modul serios de lipsa forței de muncă în domeniu, nu a fost văzută nicio acțiune concretă a actualului ministru al Turismului pentru a îi susține în găsirea unei soluții. "Nu am auzit nimic de o încercare de reducere a taxelor plătite pentru salariile din turism, nu am auzit de vreo discuție cu Ministerul Educației pentru accelerarea implementării sistemului școlilor profesionale în sistem dual, nici măcar despre simplificarea procedurilor de import de personal. Singurele intenții precizate au făcut referire la Centrul de pregătire de la Bușteni, totul însă numai la nivel declarativ", precizează reprezentanții FIHR.

Potrivit acestora, modificările aduse Legii Salarizării Unitare aduc un alt blocaj și vor avea efecte negative pentru turism, deoarece "nu poți să schimbi peste noapte regulile pe care asociațiile profesionale le discută de peste patru ani și să ai pretenția că susții această industrie". "Am încercat să găsim și lucruri bune (sau măcar în care am progresat cât de cât față de perioadele anterioare), pe care să le menționăm acum, dar ne-a fost destul de greu. Poate faptul că s-a discutat mai mult de turism decât înainte (să fie cauza prințul Charles sau lansarea poveștii cu oaia de către ministrul Mircea-Titus Dobre și adusă la cote nebănuite de ministrul Agriculturii, Petre Daea?), ori poate încercarea de definire și legiferare a conceptului OMD (organizațiile de management al destinației) să fie printre punctele pozitive, dar neconcretizate. Cam puțin! Trebuie să recunoaștem însă că perspectivele turismului românesc sunt în continuare la un nivel ridicat. Ar fi necesar însă să ne trezim, să luăm măsurile potrivite, să investim în imagine, în școli, în centre de evenimente sau infrastructura de turism, dar mai ales să ne bazăm pe oameni care știu cu ce se mănâncă acest domeniu și care vor să facă din turism pariul câștigător al României pentru perioada imediat următoare", spune Călin Ile, președinte FIHR.