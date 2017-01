Turismul vrea să plătească „taxă pe bacşiş“

07:48:55 / 10 Aprilie 2014

Cu 13 ani inainte....

Conducem masini inmatriculate in BG, mancam midii de la Capul Kaliakra, facem piata la Dobrich si nu vrem sa adoptam si metoda bacsisului bulgar introdusa cu 13 ani in urma? Valoarea acestuia in % este afisata la intrarea in local si este inscrisa pe nota de plata fiscalizata. As vrea sa vad si eu negocierea "ciubucului" in strada. ce ne facm insa cand mancarea este alterata si deservirea la cel mai jos nivel cum au ajuns Sabroso si Scoica Land???? Citesti dispretul in okii ospatarului insa deloc preocuparea pentru un serviciu de calitate care sa te faca sa revii cu placere. Pur si simplu suntem ridicoli si ineficienti !!!!