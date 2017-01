Turist accidentat de o wolă care curăţa plaja din Mamaia în miezul zilei

Faptul că ne aflăm în plin sezon estival şi că numărul turiştilor aflaţi în acest moment pe litoral este cu mult sub media celui înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut nu pare să îi intereseze prea tare pe operatorii de plajă. Chiar dacă nu s-au achitat de obligaţiile contractuale care le revin, pe cele mai multe plaje neexistînd nici dotările care să contribuie la crearea unui confort minimum (toalete, duşuri, coşuri de gunoi, etc), o parte dintre operatorii de plajă angajează firme care să desfăşoare lucrări de întreţinere cu utilaje grele în mijlocul zilei, spre indignarea celor prezenţi pe plajă. Astfel, în cursul zilei de ieri, la ora 15.00, un turist a fost accidentat în timp ce protesta împotriva faptului că, pe plaja din zona Pescăriei, o wolă executa lucrări de întreţinere printre prosoapele turiştilor. Incidentul s-a produs sub ochii preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cătălin Teodorescu, care desfăşura un control la unul dintre beach-barurile din zonă. Turistul a fost deranjat de faptul că wola făcea un zgomot greu de suportat şi a încercat să îi spună conducătorului să oprească utilajul. Întrucît nu a fost auzit, bărbatul s-a urcat pe wolă, s-a dezechilibrat şi a căzut. Potrivit preşedintelui ANPC, la ora producerii incidentului, pe plajă se aflau mai mulţi turişti, care au fost deranjaţi de zgomotul puternic făcut de utilaj. În urma incidentului, victima, Laurenţiu Creţu, de 22 de ani, din Bucureşti, a fost transportată de urgenţă la Spitalul Judeţean Constanţa, unde i s-au acordat îngrijiri medicale. Potrivit medicilor, tînărul s-a ales doar cu câteva zgîrieturi. Creţu a refuzat să depună plîngere la Poliţie, recunoscînd că vina producerii incidentului îi aparţine, fapt pentru care poliţiştii nu au demarat cercetările în acest caz.

Turist agresor?!

Reprezentantul „Romned”, societatea care a concesionat acea porţiune de plajă, Sorin Greavu susţine că utilajul se afla pe plajă pentru a astupa nişte şanţuri care au fost făcute pentru sistemul de canalizare şi că nu a primit nicio sancţiune în urma incidentului. El a adăugat că turistul era sub influienţa băuturilor alcoolice şi că s-a urcat pe wolă cu intenţia să îl agreseze pe conducător. Potrivit şefului Poliţiei Mamaia, scms. Rareş Ştefan Martinescu, wola implicată în incident aparţinea unei firme private şi a fost contractată de către operatorul de plajă pentru executarea unor lucrări de întreţinere. Aceste gesturi anti-turism practicate de către operatorii de plajă, menite să îi facă pe turişti să regrete că au ales litoralul românesc drept destinaţie de vacanţă, aduc grave deservicii imaginii staţiunilor şi implicit tuturor agenţilor economici care îşi desăşoară activitatea aici. Vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir a refuzat să comenteze incidentul precizînd totuşi că astfel de evenimente sînt o urmare firească a Legii 19/2006, care permite ridicarea construcţiilor pe plajă şi executarea lucrărilor fără niciun fel de autorizaţie. Reamintim că acest eveniment nu este singular şi că în paginile cotidianului “Telegraf“ am atras atenţia că astfel de practici sînt utilizate şi de către echipele de lucru ale Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL), care îndepărtau, în urmă cu aproape două săptămîni, efectele furtunii, în mijlocul zilei, cu utilaje de mare tonaj printre turiştii care erau nevoiţi să se asigure la fiecare mişcare pentru a nu fi accidentaţi.