Turist german jefuit

Un turist german de 12 ani a trecut, joi după-amiază, prin momente de groază, după ce a fost tâlhărit pe raza localităţii constănţene Văleni. Oamenii legii spun că băiatul, care călătoreşte cu bicicleta, împreună cu tatăl său şi alte cinci persoane, s-a aventurat la câteva sute de metri înaintea grupului. „La ieşirea din satul Văleni, un individ i-a blocat calea fiului meu şi l-a ameninţat că îl loveşte. Apoi i-a furat bicicleta şi bagajul. L-am auzit strigând după ajutor şi alergând către noi. Apoi am văzut doi inşi fugind pe câmp. Am rugat un localnic să sune la Poliţie”, a declarat tatăl victimei, Tobias Quilisch. Poliţiştii din Băneasa au ajuns în scurt timp în zonă şi au început să-i caute pe autor. La distanţă de aproape un kilometru de locul faptei, oamenii legii au descoperit mai multe haine de-ale victimei. La marginea pădurii de lângă Văleni, poliţiştii au găsit şi bicicleta copilului. Nu a durat mult şi oamenii legii l-au identificat şi pe autor. Aceştia spun că este vorba despre un adolescent în vârstă de 17 ani, din comuna Dobromir, pe care nu l-au găsit la domiciliu.

A TREIA VIZITĂ Poliţiştii i-au predat bicicleta tatălui victimei. „Reacţia poliţiştilor români mi s-a părut excelentă. Au ajuns foarte rapid la locul faptei şi au reuşit să găsească şi bicicleta. Au avut grijă de noi, au fost politicoşi şi au părut cu adevărat interesaţi să ne protejeze”, a mai spus Tobias Quilisch. După incident, grupul, din care fac parte şapte persoane, şi-a continuat drumul către staţiunea Neptun. „Este a treia oară când venim în România. Am ajuns aici şi în 2011 şi în 2010 şi de fiecare dată ne-a plăcut. În fiecare an am pornit în călătorie cu bicicletele, pe cursul Dunării. Noi locuim în Berlin. Următoarea oprire este staţiunea Neptun, după care plecăm către oraşul Tulcea, care este destinaţia finală a călătoriei noastre”, a povestit Tobias Quilisch. Bărbatul spune că nu va lăsa incidentul petrecut în localitatea Văleni să-i umbrească părerea bună pe care o are despre ţara noastră. „Lucruri de genul ăsta se pot întâmpla oricând şi oriunde. Nu suntem dezamăgiţi. E bine că totul s-a rezolvat”, a adăugat Tobias Quilisch. Lucrătorii Secţiei 8 de Poliţie Rurală Băneasa continuă cercetările pentru prinderea principalului suspect.