Turist înecat şi purtat de curenţi sub stabilopozi

Corpul neînsufleţit al unui turist care şi-a pierdut viaţa, joi după-amiază, în staţiunea Jupiter, a fost blocat toată noaptea sub un dig de stabilopozi şi a fost scos din apă abia, ieri dimineaţă, cînd valurile au mai scăzut în intensitate. Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 15.00, salvamarii din staţiunea Jupiter au apelat Serviciul de Urgenţă 112, anunţînd că un bărbat s-a înecat şi a fost purtat de valuri sub un dig format din stabilopozi, în staţiunea Venus. Anchetatorii spun că victima, Constantin Marius Stamatin, de 32 ani, din Piteşti, s-a cazat la un hotel din Jupiter împreună cu prietena sa. Cîteva ore mai tîrziu, în jurul orei 14.30, au mers la plajă, iar bărbatul a intrat în mare pentru a se scălda. El a ignorat steagul roşu arborat de salvamari pentru a atenţiona turiştii cu privire la pericolul la care se expun şi, după aprox. 10 minute, nu a mai fost văzut. Prietena tînărului a alertat salvamarii, care, după aprox. 20 min de căutări, au zărit corpul victimei în timp ce era purtat de curenţi spre staţiunea Venus. Corpul neînsufleţit al lui Constantin Marius Stamatin a fost dus de curenţi sub un dig din Venus, iar salvamarii şi poliţiştii nu au putut face nimic pentru a scoate corpul afară din apă din cauza valurilor puternice.