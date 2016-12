Turist jefuit la Vama Veche

22:45:22 / 08 Septembrie 2014

Deci se poate...

In Constanta exista deci internes de cei in drept pentru stoparea si descurajarea delictelor. La Timisoara NU. Daca ti se fura geanta sau borseta nu ai cui te plinge sau reclama ca nu te asculta nimeni. Iar daca esti totusi bagat in seama, este doar formal caci oricum nu se rezolva din principiu.