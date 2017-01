Turist la un pas de înec în staţiunea Mamaia

Un bărbat în vîrstă de 70 de ani, din Bucureşti, a fost ieri la un pas de înec în staţiunea Mamaia, în zona hotelului „Flora”, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla în apă. Din cauza soarelui foarte puternic, Achile Mariniţă a suferit o cădere de tensiune, şi-a pierdut cunoştinţa şi s-a prăbuşit pur şi simplu din picioare. Ginerele său, care se afla pe plajă şi îl urmărea cu privirea, a observat că bărbatul zace cu capul sub apă şi a fugit într-un suflet după ajutor. Salvamarii din foişor şi-au anunţat colegii şi apoi au pornit înot spre turistul imprudent. „Eu am alergat imediat în zona în care s-a petrecut incidentul. Cînd am ajuns, victima, care fusese scoasă la mal de colegii mei, avea spume la gură şi era inconştientă. Înghiţise foarte multă apă. L-am întins pe bărbat pe nisip, pe o parte şi l-am stropit cu apă pe gură şi pe ceafă ca să-şi revină. I-am dat primul ajutor şi, treptat, am început să-i simt pulsul. În cele din urmă şi-a revenit”, a povestit Victor Fedul, în vîrstă de 26 de ani, unul dintre salvamarii care au intervenit pentru salvarea turistului. „ Am chemat ambulanţa, am degajat zona în care fusese întins pe nisip bărbatul şi apoi i-a acordat îngrijirile de care avea nevoie. Unul dintre salvamari a descoperit că victima are în gură o proteză pe care ar fi putut-o înghiţi în orice moment”, a declarat Gabriel Culea, coordonatorul Serviciului Salvamar. Achile Mariniţă, care sîmbătă îşi sărbătoreşte ziua de naştere, a fost transportat de o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat.