Turistă lovită pe trecerea de pietoni

O tânără, de 24 de ani, din Caracal, județul Olt, a ajuns, ieri după-amiază, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce a fost lovită de o mașină. Accidentul s-a petrecut, în jurul orei 14.00, pe bulevardul Mamaia, în dreptul Universității "Ovidius". Oamenii legii spun că victima se întorcea de la plajă. În momentul în care a traversat strada pe "zebră", a fost acroșată de un autoturism marca Ford Fiesta. „Am auzit un zgomot puternic de frână și am ieșit repede să văd ce s-a întâmplat. Am văzut o fată întinsă pe jos, care a fost ridicată de prietenele ei și așezată pe marginea trotuarului. Spunea că o dor capul și un picior”, a declarat un tânăr care se afla la masa unei terase din zonă. Martorii au povestit că șoferul Fordului a avut timp să observe că o mașină oprise deja la trecere. „Mi-a apărut brusc în față... Nu mi-am dat seama că se aflau pietoni pe trecere. Am crezut că pe banda 1 era o coloană de mașini și că autoturismul care stătea în fața trecerii făcea parte din această coloană. Nu știu cum s-a întâmplat, eu conduc foarte prudent”, a declarat șoferul Fordului. În încercarea de a evita impactul, acesta a tras brusc de volan și a ajuns pe scuarul ce separă cele două sensuri de mers. Unul dintre martori a sunat la 112 și un echipaj SMURD a sosit la locul indicat pentru a-i acorda îngrijiri medicale victimei. Turista a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde medicii au constatat că rănile suferite nu i-au pus viața în pericol. Ea a fost, totuși, internată pentru o serie de investigații amănunțite. Șoferul Fordului s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.