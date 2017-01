Turişti blocaţi în hotel în urma unui incendiu

Turiştii şi constănţenii care se plimbau, ieri dimineaţă, prin staţiunile Mamaia şi Eforie Sud, au fost luaţi prin surprindere de intervenţia în forţă a lucrătorilor Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. Aplicaţiile fac parte dintr-un program de exerciţii derulate în cinstea Zilei Pompierilor din România, sărbătorită pe 13 septembrie. Prima intervenţie a avut loc la ora 10.00, în Mamaia, la Hotelul Perla, iar a doua a început în jurul orei 12.00, în Tabăra Internaţională Eforie Sud, unde se desfăşoară etapa naţională a concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. „Am organizat şi desfăşurat mai multe activităţi. Aici, în staţiunea Mamaia, este vorba despre un exerciţiu tactic, la Hotel Perla. În urma unui incendiu care a pornit din bucătăria hotelului, au rămas izolate mai multe persoane în hotel care necesitau evacuarea şi salvarea. Pentru a îndeplini această misiune am folosit salvările din dotare, autoscara si autospeciale de intervenţie. În paralel, în parcarea hotelului, s-a produs un accident care a necesitat intervenţia descarcerării pentru evacuarea, salvarea şi acordarea primului ajutor unei persoane care a rămas blocată în autoturism“, a declarat colonelul Mihail Leonov, prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Vîntul a dat bătaie de cap pompierilor

Cu toate că a fost vorba doar de o aplicaţie, pompierii spun că misiunea nu a fost lipsită de pericole. Vîntul puternic le-a dat de furcă pe toată perioada desfăşurării exerciţiului. „Sînt mulţumit de modul în care au intervenit chiar dacă vîntul puternic a ridicat gradul de risc al aplicaţiei. Se poate întîmpla foarte uşor ca victima să fie împinsă de vînt în momentul săriturii pe perna pneumatică. În caz real, munca pompierilor s-ar fi complicat pentru că am fi riscat foarte mult, mai ales în timpul folosirii scării mecanice folosită la salvarea persoanelor rămase izolate la etajele patru şi cinci ale hotelului“, a adăugat colonelul Mihai Leonov. Cu toate că şi-au dat seama că este vorba doar de o aplicaţie, curioşii strînşi în jurul hotelului au rămas impresionaţi de modul în care pompierii au intervenit. „S-au mişcat foarte repede. În doar cîteva minute erau deja urcaţi pe acoperişul restaurantului. Dacă aşa se întîmplă şi într-un caz real, atunci este foarte bine. Cel mai mult mi-a plăcut cum au eliberat persoana prinsă în maşină“, a declarat Gheorghe Nuţă, în vîrstă de 48 de ani, turist din Ploieşti.

Militarii care au scris istorie

Eroi fără nume, pompierii militari au participat activ la toate momentele importante ale istoriei moderne a României. În perioada 13 - 25 septembrie 1848, sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu, ostaşii Companiei de Pompieri ai Capitalei au purtat pe Dealul Spirii o crîncenă bătălie cu trupele otomane venite să înăbuşe legitimele aspiraţii de libertate, progres şi democraţie ale românilor. În Decembrie 1989, militarii pompieri au reuşit să stăpînească furia flăcărilor a peste 400 de incendii ce au avut loc în acea perioadă, salvînd numeroase vieţi şi bunuri materiale. În 1901, pe Dealul Spirii a fost inaugurat Monumentul Eroilor Pompieri, eveniment ce a reunit ultimii 17 veterani a istoricei bătălii. Pentru a cinsti memoria celor 166 de pompieri militari care au căzut la datorie în Dealul Spirii, dar şi a celorlalţi pompieri, eroi peste veacuri, data de 13 septembrie a fost declarată Ziua Pompierilor din România. Un alt moment de jertfă al pompierilor militari a fost tragedia de la Mihăileşti, din data de 24 mai 2004, cînd două explozii violente au zguduit pămîntul după ce un TIR încărcat cu azotat de amoniu s-a răsturnat şi a luat foc. Au murit 18 oameni - localnici, jurnalişti şi şapte pompieri. Rudele şi prietenii celor morţi în urma exploziei camionului încărcat cu azotat de amoniu îi comemorează, an de an, pe cei dispăruţi.