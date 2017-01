Turişti bucureşteni bătuţi de angajaţii unei terase din Vama Veche

Mai mulţi turişti bucureşteni au fost snopiţi în bătaie, ieri dimineaţă, de doi angajaţi ai unei terase din Vama Veche. Potrivit lt. col. Sorin Mustăţea, purtătorul de cuvînt al Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis”, incidentul a avut loc în jurul orei 04.00, cînd patru bucureşteni, trei băieţi şi o fată, se întorceau de la discotecă şi se duceau spre unitatea de cazare. În dreptul terasei „La Canapele”, doi indivizi care consumau băuturi alcoolice s-au luat de ei, adresîndu-le injurii. Ba mai mult, cei doi i-au luat la bătaie, iar unul dintre agresori a spart un pahar în capul uneia dintre victime. Tînărul rănit a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral acut deschis, însă nu a rămas internat. Pentru identificarea agresorilor, victimele au cerut ajutorul unei patrule de jandarmi. În decurs de cîteva minute cei doi agresori au fost găsiţi pe terasa „La Stuf”. Presupuşii agresori, Relu Ionuţ Drăghici, de 23 ani şi Valentin Giura, de 20 ani, ambii din Bucureşti, angajaţii unei terase din localitate, au refuzat să se legitimeze şi au sărit la bătaie, însă au fost încătuşaţi şi duşi la Postul de Poliţie 2 Mai pentru audieri dar şi pentru confruntarea cu victimele. În timpul audierilor, cei doi tineri au negat comiterea agresiunii susţinînd că au avut treabă la terasa unde lucrează. Declaraţiile lor au fost contrazise atît de victime, cît şi de martorii care au asistat la incident. „În acea noapte am fost la o discotecă împreună cu prietena mea şi cu doi amici de-ai noştri. Spre dimineaţă, ei i s-a făcut rău şi am dus-o pe malul mării unde am spălat-o pe faţă. După ce şi-a mai revenit am plecat toţi patru spre locul de cazare. Din păcate nu am mai ajuns la hotel deoarece cei doi indivizi pe care nu-i cunoaşte niciunul dintre noi au sărit la bătaie”, a declarat una dintre victime care nu a dorit să i se dezvăluie identitatea. Pe numele celor doi agresori a fost deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de loviri şi alte violenţe.