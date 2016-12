Turiști electrocutaţi când se plimbau cu hidrobicicleta

Poliţia a deschis un dosar penal in rem în cazul celor 8 tineri care s-au electrocutat în timpul unei plimbări cu hidrobicicleta pe lacul Tarniţa, unul dintre ei murind, iar din cercetări a reieşit că hidrobicicleta era tractată de un cablu acţionat de un motor electric care ar fi căzut în apă.

Sorana Andreica, o tânără care se afla, luni seara, lângă lacul Tarniţa, în zona Someşul Cald, judeţul Cluj, a povestit, marţi, presei, că patru tineri se aflau pe hidrobicicletă, iar alţi patru au sărit în ajutorul lor când au văzut că primii s-au electrocutat.

"Am ajuns aseară (luni seara - n.r.) în zona cabanei din Someşul Cald unde erau cazaţi turiştii şi mai multe persoane am auzit cum urlau. Am coborât să văd ce s-a întâmplat, am înţeles că au fost curentate nişte persoane, un pompier mi-a spus că s-au curentat opt persoane, dintre care una a murit. Făcuseră baie în lac cu o hidrobicicletă şi patru erau pe hidrobicicletă şi aceasta s-a lăsat jos şi alte patru persoane au sărit în ajutorul lor şi s-au curentat toţi. Am auzit cum plângeau toţi pe aici, veniseră la o petrecere, să se simtă bine. Au venit maşini de Poliţie şi SMURD”, a spus aceasta.

Potrivit tinerei citate, se pare că un cablu de tractare a hidrobicicletei, care era acţionat de un motor electric, ar fi căzut în apă şi aşa s-a produs electrocutarea tinerilor.