Turişti în derivă pe mare, salvaţi de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră constănţeni au intervenit, miercuri dimineaţă, pentru a salva trei turişti care pluteau în derivă pe Marea Neagră, la bordul unui iaht, la două mile travers de staţiunea Neptun. Semnalul S.O.S. a fost primit în jurul orei 10.00 de la cei trei membri ai echipajului, doi cetăţeni ucraineni şi unul din Republica Moldova. Aceştia le-au spus oamenilor legii că plecaseră din portul Odesa şi că intenţionau să ajungă în Turcia. Îşi programaseră o oprire în portul Mangalia, pentru a alimenta ambarcaţiunea. Au rămas, însă, fără combustibil şi au fost nevoiţi să ceară ajutorul autorităţilor. Iahtul sub pavilion Panama a fost remorcat, în siguranţă, de una dintre ambarcaţiunile Gărzii de Coastă, până în portul Mangalia. „Situaţia meteo s-a înrăutăţit. Exista un pericol iminent pentru iahtul în cauză. Au avut probleme la sistemul de alimentare cu combustibil, iar noi am intervenit pentru salvarea lor şi evitarea unui accident pe mare“, a declarat inspectorul principal Ionuţ Manea, comandantul ambarcaţiunii Gărzii de Coastă care a intervenit după primirea semnalului S.O.S. După ce s-au văzut la mal, membrii echipajului le-au mulţumit poliţiştilor de frontieră şi nu au ratat prilejul de a face o glumă despre păţania lor. “Proprietarul (n.r. - iahtului) ne-a dat bani pentru combustibil, dar noi am cumpărat votcă…”, a declarat, zâmbind, Alex, unul dintre turiştii aflaţi la bordul ambarcaţiunii. Iahtul a fost verificat înainte de a-şi continua călătoria.