Turişti israelieni vin la Constanţa cu zboruri charter

Turişti israelieni vor veni, în premieră, cu zboruri charter în România începând din vară, atât în Constanţa, pentru sejururi pe litoral, cât şi în Bucureşti, pentru excursii de tip city break, a declarat vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), Mirela Matichescu. Primul charter cu turişti israelieni va ajunge pe Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” pe 9 iunie, iar ultimul, pe 15 septembrie. „Din anul 2009 am tot încercat să aducem turişti israelieni pe litoral, dar nu ne-a sprijinit nimeni cu promovarea. Pe litoralul bulgăresc ajung în fiecare săptămână, în sezon, 12 chartere de la Tel Aviv”, a declarat directorul comercial al tour-operatorului israelian Meshek INGS, Meidan Butnaru. Charterul va ajunge o dată pe săptămână la Constanţa, iar avioanele vor aparţine Blue Air. Agenţia Mareea se va ocupa de serviciile la sol, respectiv cazare, transferuri şi excursii opţionale. „În acest an va fi un proiect-pilot şi turiştii israelieni vor ajunge doar la hoteluri de 3 şi 4 stele în Mamaia, all-inclusive sau cu demipensiune. Anul viitor vom extinde ofertele şi pe sudul litoralului şi sperăm să aducem două sau chiar trei chartere”, a afirmat proprietarul Mareea, Marius Usturoiu. El a spus că pachetul mediu plătit de un turist israelian pentru o vacanţă pe litoral, incluzând zborul şi o săptămână de cazare, ajunge la 550 de euro. Reprezentantul tour-operatorului israelian estimează că va aduce, în acest an, cu chartere pe litoral peste 2.000 de turişti. Anul trecut, potrivit Institutului Naţional de Statistică, au fost pe litoral 484 de turişti din Israel.