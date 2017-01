Turişti prinşi la furat

O echipă de poliţişti, care patrula, joi noaptea, în zona Casa de Cultură din Constanţa a surprins două persoane care se chinuiau să deschidă uşa unui magazin de piese auto, cu ajutorul unei şurubelniţe. În momentul cînd i-au observat pe poliţişti, cei doi tineri au încercat să fugă, dar au fost reţinuţi de oamenii legii. Mihai Cristian Leca, de 20 de ani, şi Alexandru Sorin Daniliuc, de 19 ani, ambi din Iaşi, le-au spus poliţiştilor că au ajuns miercuri în Constanţa, împreună cu prietenele lor, urmînd să rămînă pe litoral pînă la sfîrşitul săptămînii. "Am mers joi pînă la farmacie şi atunci am văzut magazinul şi ne-a venit ideea. Am cumpărat o şurubelniţă şi ne-am decis să dăm spargerea în timpul nopţii", a spus Mihail Cristian Leca. Potrivit oamenilor legii, cei doi şi-au luat chiar şi "măsuri de precauţie": pentru a nu lăsa amprente, şi-au protejat mîinile cu nişte şosete. Ei le-au mai povestit poliţiştilor că aveau de gînd să vîndă piesele furate, pentru a-şi putea prelungi sejurul la malul mării. "Nu ni se terminaseră banii, mai aveam 4 milioane, dar ne-am gîndit că nu o să fim prinşi", a spus Alexandru Sorin Daniliuc. Potrivit oamenilor legii, ei nu sînt recidivişti, Alexandru Sorin Daniliuc fiind încă elev. Ei sînt cercetaţi în stare de libertate pentru tentativă de furt.