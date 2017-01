Turişti români aeropurtaţi spre litoral

În această vară, în perioada 17 iunie - 26 septembrie, Compania TAROM pune la dispoziţie zboruri directe Bucureşti - Constanţa şi Cluj-Napoca - Constanţa. Spre deosebire de 2009, în acest an vor fi două curse spre litoral de la Bucureşti şi retur. Începând din această săptămână, cele două zboruri vor ajunge pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu (AIMK) în fiecare joi şi duminică conform programului: Bucureşti - Constanţa (17 iunie-26 septembrie), plecare 09.30 din Bucureşti - sosire 10.25 în Constanţa şi încă o cursă cu plecare 17.40 din Bucureşti - sosire 18.35 la Constanţa, cursele retur sunt cu plecare de la 14.40 din Constanţa - sosire 15.30 la Bucureşti şi plecare de la 19.05 din Constanţa - sosire 19.55 la Bucureşti. În ceea ce priveşte cursa Constanţa - Cluj Napoca (18 iunie-26 septembrie), are plecarea la 10.55 din Constanţa şi sosirea la 12.20 în Cluj-Napoca, iar cursa retur are plecare la 12.50 din Cluj-Napoca - sosire 14.10 la Constanţa. „Este al doilea an consecutiv când Compania Tarom este prezentă pe AIMK în sezonul de vară. Noutatea este că în acest an vor fi două curse de la Bucureşti spre litoral”, a declarat purtătorul de cuvânt al AIMK, Elena Dragotă. Potrivit site-ului companiei, biletele de avion pot fi achiziţionate la tarife ce pornesc de la 75 euro, respectiv 94 euro pentru zborurile dus - întors Bucureşti - Constanţa şi Cluj-Napoca - Constanţa, taxele fiind incluse. Tarifele practicate dispun de un număr limitat de locuri şi pot varia în funcţie de modalitatea de achiziţie.