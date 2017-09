Turiști români, blocați la Lisabona

Un grup de aproximativ 100 de turişti români a rămas blocat în Lisabona, după ce zborul spre România s-a anulat. „Ni s-a comunicat noaptea trecută că zborul către Bucureşti este anulat. Am fost aduşi la hotel, iar astăzi, la ora 12:00, am fost scoşi din camere. Acum stăm cu bagajele pe holul hotelului. Nu ştim când vom pleca spre ţară. Am luat legătura cu cei de la consulat și ne-au spus că ei nu oferă asistență decât în cazul unor urgențe majore", a declarat la Antena3, Mihaela Drăguşanu, turistă.