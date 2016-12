Turişti români rămaşi fără maşini în Bulgaria!

Mai multe maşini scumpe şi telefoane mobile ale unor români cazaţi la un hotel de cinci stele de la Nisipurile de Aur au dispărut, potrivit Pro TV. Supăraţi, fără să găsească înţelegere din partea managerului hotelului, oamenii s-au luat la bătaie cu paza, deoarece maşinile celor cazaţi la Nisipurile de Aur fuseseră furate chiar din parcarea hotelului. La doar câţiva kilometri distanţă, în staţiunea Constantin şi Elena, un alt conaţional s-a trezit, în urmă cu două zile, fără maşina lăsată tot în parcare. Şi el a cerut explicaţii, însă fără succes. „Mi s-a furat maşina. Ne-am cazat, ne-au sugerat să parcăm acolo, ne-au spus că este parcarea hotelului şi ieri dimineaţă (joi - n.r.), când ne-am trezit, n-am mai găsit maşina”, povesteşte Florica Ionescu, potrivit postului TV. „Ne-au spus că ei nu răspund de parcare, de nimic. Am rămas cu copilul de patru luni aici, suntem o grămadă de români, se fură telefoane, se fură de pe mese, se fură de peste tot”, spune şi cumnata păgubitei. Unul dintre autoturisme ar fi dispărut chiar de sub ochii paznicului. Potrivit Pro TV, pe camerele de supraveghere nu s-a înregistrat nimic, iar proprietarii nu au primit niciun răspuns de la cei care administrează unităţile de cazare. „Am ajuns la hotel, am lăsat maşina în parcare, dimineaţa, la micul dejun, am constatat că maşina nu mai era. Am avut localizator GPS, am văzut că la ora 0 şi opt minute maşina era la 35 de kilometri sud-vest de Varna”, îşi spune povestea şi Ioan Andreca, din Turnu Severin. Turiştii vor să îi dea în judecată pe proprietarii hotelurilor la care au fost cazaţi. Disperaţi, turiştii i-au contactat pe poliţiştii români detaşaţi pe perioada verii la Nisipurile de Aur şi Albena. Vom reveni.

RECOMANDARE TARDIVĂ Vineri după-amiază, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a recomandat, printr-o atenţionare de călătorie, celor care călătoresc cu autoturismul în Bulgaria să încheie asigurări antifurt.

„MAE recomandă persoanelor care călătoresc cu autoturismul în Republica Bulgaria să încheie asigurări antifurt şi recomandă să fie consultată periodic pagina web a MAE (www.mae.ro), rubrica Sfaturi de călătorie - Alerte de călătorie“, se arată în comunicatul transmis vineri. Pe de altă parte, la rubrica de pe site-ul MAE „Condiţii de călătorie" se menţionează că Bulgaria este o ţară cu un nivel mediu al criminalităţii. „Infracţiuni de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). S-au semnalat cazuri de agresiune şi furt de autovehicule pe şoselele naţionale", precizează sursa citată. MAE recomandă ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit să se păstreze în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra deţinătorilor sau în maşini. De asemenea, se menţionează că maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. O altă recomandare generală este ca deplasările cu autoturismul să se efectueze numai pe timpul zilei şi pe artere rutiere principale (drumuri europene şi autostrăzi). „În cazul în care vi se solicită să opriţi autoturismul şi aveţi suspiciuni în legătură cu adevărata calitate a persoanelor respective, vă recomandăm evitarea opririi şi deplasarea până la cel mai apropiat post fix sau mobil de poliţie, pentru relatarea situaţiei şi solicitarea de sprijin", mai este precizat pe pagina web a MAE.