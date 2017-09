Turişti români, reţinuţi în Lisabona! Vezi ce s-a întâmplat!

Mai mulţi turişti români, între care şi copii mici, care urmau să se întoarcă din Lisabona în Bucureşti, sunt ţinuţi într-un hotel din capitala Portugaliei, de mai bine de 12 ore, după ce zborul către România a fost anulat, fără ca ei să primească vreo explicaţie, potrivit unora dintre călători, relatează rtv.net. „Suntem în jur de o sută de persoane care ar fi trebuit să plecăm din Lisabona, la ora 00.15, cu TAP Portugal - zborul numărul 1324. În aeroport, răspunsul standard a fost "We don't know yet". Am fost aduşi la un hotel în jurul orei 1.30, iar la 12.00, am fost obligaţi să eliberăm camerele. Încă nu ştim mare lucru despre întoarcerea acasă. Au fost grupuri mici de turişti, care au plecat deja cu alte companii aeriene, cu escale în alte oraşe", a povestit Mihaela Drăguşanu, potrivit Mediafax. Turista a mai spus că niciun reprezentant al companiei aeriene nu a luat legătura cu ei, precizând că românii stau în holul hotelului şi aşteaptă să fie informaţi când vor pleca spre casă. „Se trimit liste la hotel, cu numele turiştilor şi cu zborurile către care au fost relocaţi. Unii au plecat, alţii am rămas în aşteptare. Nu există aici, în hotel, niciun reprezentant al TAP", a mai spus sursa citată. Potrivit tabelei de sosiri de pe site-ul companiei naţionale de aeroporturi Bucureşti, zborul TAP 1324, care trebuia să aterizeze la 06.15 pe Aeroportul Otopeni, apare ca anulat. Contactaţi telefonic, reprezentanţii Aeroportului „Henri Coandă“ au zis că nu au informaţii legate de motivul pentru care acest zbor a fost anulat sau momentul în care românii se vor întoarce în ţară. Sursa citată a precizat însă că, de obicei, compania aeriană care anulează curse le asigură pasagerilor cazare şi bilete cu alte zboruri.