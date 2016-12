Turiştii atentează la vestigiile romane

Poliţia italiană afirmă că zeci de bucăţi de pavaj folosite de romani în urmă cu 2.000 de ani pentru realizarea celebrelor drumuri, precum şi bucăţi din mozaicuri şi alte artefacte ajung în bagajele turiştilor. Poliţia din Roma a expus o colecţie impresionantă de bucăţi de pavaj şi artefacte confiscate de la pasageri în aeroporturi în primele şase luni ale acestui an, majoritatea celor surprinşi fiind turişti din nordul Europei şi câţiva britanici. “Este un furt foarte neobişnuit şi totuşi unul în creştere, care se produce din ce în ce mai des”, a declarat şeful poliţiei, Antonio Del Greco. “Cei care sunt vinovaţi în principal sunt nord-europenii care iau pur şi simplu de jos o bucată de pavaj sau o bucată de mozaic în timpul vizitelor la Roma. Apoi o pun în bagaje şi o duc acasă ca suvenir din vacanţă. Am găsit şi bucăţi mari de marmură care au fost luate de pe Via Appia”, a precizat acesta, adăugând că cei prinşi au fost foarte jenaţi, dar nu au fost arestaţi, fiind doar deposedaţi de aceste suveniruri.

Furtul de artefacte este destul de frecvent la Roma, unii profanând morminte vechi de 2.000 de ani în căutarea de bunuri pe care le-ar putea vinde marilor colecţionari, printre acestea figurând de la statui şi busturi furate din parcuri, până la bucăţi uriaşe de marmură şi chiar o coloană sau statuia unui gladiator.