Turiştii de weekend preferă hotelurile de patru stele

Dacă este iarnă, se merge la munte, iar dacă este vară, se merge, obligatoriu, la mare. În ambele cazuri se pune însă, întotdeauna, problema cazării. Turiştii veniţi la mare au trei variante: rudele şi prietenii, cazarea particulară şi hotelul. Rude şi prieteni care locuiesc în Constanţa au însă doar un număr mic de turişti, aşa că pentru cei mai mulţi dintre aceştia rămîn doar două soluţii. În funcţie de venituri, de obişnuinţă şi de preferinţe, fiecare optează pentru un anumit tip de cazare. Potrivit reprezentanţilor agenţiilor de turism, turiştii care vin la mare în weekend preferă hotelurile de patru stele. „Majoritatea turiştilor care vin pe litoral la sfîrşit de săptămînă vor să fie cazaţi în hoteluri de patru sau cinci stele. Hotelurile de două sau trei stele sînt cerute de clienţii care vin în cursul săptămînii”, a declarat Elena Călin, travel agent la Mistral Voyage. Din datele deţinute de agenţii se poate trage concluzia că oamenii cu dare de mînă vin pe litoral în weekend, în timp ce persoanele cu venituri modeste, preferă să vină în cursul săptămînii. Pentru a putea obţine o cameră în această perioadă, turiştii sînt sfătuiţi să-şi facă o rezervare cu două săptămîni înainte. Motivul principal pentru care turiştii aleg să stea la hoteluri îl reprezintă distanţa mică pe care trebuie să o parcurgă pînă la plajă. Ei nu mai sînt nevoiţi să traverseze oraşul cu mijloacele de transport în comun. „Eu, de cîte ori vin la mare, prefer să mă cazez la hotel, pentru că este mai comod. Este mai aproape de plajă şi am mai multe facilităţi. Nu aş putea să mă plimb cu copiii după mine prin toată Constanţa ca să ajung la plajă”, a declarat Claudia Moise, din Bucureşti. Sînt şi turişti mai puţin pretenţioşi. Este şi cazul Ramonei Zamfir, din Tg. Mureş, care, atunci cînd nu găseşte cameră la un hotel, se cazează la particulari, aşa cum de altfel a făcut şi în această vară. „Am mai fost şi la sfîrşitul lui iunie la mare şi atunci am stat la hotel, dar acum nu am mai găsit camere. Pentru că nu ţin neapărat să mă cazez într-o unitate hotelieră, am căutat un particular. Am aer condiţionat, curăţenie, intimitate. Nu este cu nimic mai prejos faţă de o cameră de hotel”, a povestit Ramona Zamfir. Pentru o parte dintre turişti, cazarea particulară este singura care merită. „Vin la mare de trei ani şi de fiecare dată caut să mă cazez la particulari. În primul rînd este mai ieftin decît la hotel, aşa că nu îmi trebuie un buget foarte mare pentru cîteva zile de plajă, iar în al doilea rînd, am toate condiţiile pe care le-aş avea la hotel. Trebuie să mai merg un pic pînă la plajă, dar puţină mişcare face bine”, a afirmat bucureşteanul Marian Mocanu. În concluzie, fiecare turist va găsi soluţia potrivită în ceea ce priveşte cazarea. Nu trebuie decît să-şi ia inima în dinţi şi să se îndrepte spre litoral.