Turiştii regretă curăţenia de pe plaje de dinainte de ’89

În acest weekend, aproape 200.000 de turişti au umplut plajele, încă de la răsăritul soarelui. Sîmbătă, în Mamaia, nu aveai loc să arunci un ac, gradul de ocupare al staţiunii fiind de 100%. Şezlongurile şi prosoapele au umplut plaja, turiştii abia avînd loc să se strecoare printre ele. Salvamarii au arborat steagul galben, care îi avertizează pe turişti că nu trebuie să se aventureze prea departe în mare. „Valurile încep să fie din ce în ce mai mari, iar curenţii sînt foarte puternici. Turiştii trebuie să fie foarte atenţi pentru că pericolul de înec este foarte mare”, a declarat şeful salvamarilor din Mamaia, Claudiu Culea. Cei care nu au vrut să facă baie în mare s-au aventurat în larg cu bărci gonflabile şi skijeturi sau au ales o plimbare cu vaporaşul. Plajele sînt pline şi în sudul litoralului, unde gradul de ocupare este de 80%.

Cei mai încîntaţi de aglomeraţia din acest weekend au fost, după cum era de aşteptat, comercianţii. Vînzătorii de suveniruri şi de jucării au cîştigat, pe zi, între 1.500 şi 2.000 de lei, graţie dorinţei avide a turiştilor de a nu se întoarce acasă cu mîna goală. Cît de încîntaţi sînt însă cei veniţi la mare? Răspunsul e simplu: nu foarte. Motivele variază de la preţurile foarte mari practicate de hotelieri în vîrf de sezon, pînă la curăţenia plajelor. „Cînd eram mică veneam pe litoral în fiecare an cu părinţii mei. Acum vin împreună cu copiii. Nu avem o staţiune preferată, mergem unde găsim loc. Pentru că vin de atît timp, pot să fac o comparaţie între plajele şi serviciile de dinainte de 1989 şi cele de acum. Dacă înainte plajele erau foarte curate şi sigure şi cazarea şi masa erau sub orice critică, acum lucrurile s-au inversat. Serviciile oferite sînt de calitate, în timp ce plajele sînt foarte murdare. În plus, nu mai poţi lăsa lucrurile pe plajă sau nu te mai poţi plimba seara pentru că ţi-e frică de hoţi”, a declarat Diana Dinică, din Ploieşti. Mizeria plajelor şi a apei mării este, de altfel, principala nemulţumire a turiştilor veniţi pe litoralul românesc. Dacă în ceea ce priveşte preţurile şi cazarea părerile sînt împărţite, toţi sînt de acord cu un singur lucru: trebuie mai multă curăţenie. Din fericire pentru operatorii plajelor, posibilităţile financiare reduse îi împiedică, pe cei mai mulţi dintre turişti, să îşi petreacă vacanţa în altă parte. „Vin de 20 de ani la mare, întotdeauna în staţiunea Mamaia. S-au schimbat multe, însă numai pe plan arhitectural. Eu am fost plecat de foarte multe ori în staţiuni din străinătate. Faţă de acele locuri, noi mai avem mult de muncă. La noi, preţurile sînt prea mari, comparativ cu serviciile oferite. În afară de cîteva weekend-uri petrecute în Mamaia, concediile le fac în staţiuni din străinătate. Dar, pentru că copiii sînt prea mici pentru a-i lua cu noi, ne vedem nevoiţi să venim şi la Constanţa, însă de îndată ce vor mai creşte, vom pleca de pe litoralul românesc”, a afirmat Marcel Lauran, din Botoşani. Numărul mare de turişti a adus profituri mari şi firmelor care închiriază şezlonguri. Numai în prima zi a weekend-ului, pe sectorul de plajă din faţa complexului „Cleopatra” au fost închiriate 100 de şezlonguri, preţul unuia fiind de 15 lei pe zi. În timpul săptămînii, numărul de şezlonguri închiriate ajunge pînă la 60.