Turistul resuscitat pe plajă a murit

Tânărul de 19 ani din Olt, care a fost salvat în mod miraculos, la începutul săptămânii trecute, în stațiunea Mamaia, a pierdut lupta pentru viață... În pofida eforturilor depuse de medici, Marius P. a murit sâmbătă după-amiază, în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, unde fusese internat, în stare de comă, lunea trecută. Turistul fusese scos de sub apă, în zona plajei "Cleopatra", după aproape 30 de minute. Deși părea o misiune imposibilă, medicii SMURD și salvamarii au reușit atunci să-l resusciteze, în aplauzele martorilor care urmăriseră scenele dramatice. „Speram să își revină, era tânăr, avea o viață înainte. Îmi pare rău!“, a declarat Victor Fedul, salvamarul care l-a readus la viață pe tânărul de 19 ani. Amintim că teribilele întâmplări au avut loc lunea trecută, în stațiunea Mamaia. Tânărul de 19 ani s-a aventurat în valurile mării, împreună cu doi prieteni, ambii din comuna Mihail Kogălniceanu, la care venise în vizită. Nu știau să înoate... La un moment dat, și-au dat seama că nu se mai pot întoarce la mal și au început să strige după ajutor. Salvamarii care se aflau în zonă au intervenit imediat cu un caiac. Au reușit să-i salveze pe doi dintre tineri, în vreme ce a treia victimă a fost găsită sub apă, după aproape 30 de minute. Șansele de supraviețuire păreau extrem de reduse, însă minunea s-a întâmplat! „Am început să îi fac masajul cardiac, iar cei de la SMURD s-au ocupat de ventilația plămânilor. Se vedea că sângele se pune în mișcare. Eu și cei de la SMURD am făcut pe rând resuscitarea. El avea circulație și așteptam respirația. Din fericire, a venit și acel moment...“, a povestit atunci Victor Fedul.