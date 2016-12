Turkish Stream, motiv de târguială între ruşi şi turci

După ce a căzut proiectul South Stream, ruşii de la Gazprom s-au îndreptat către alte zone... energetice. Supăraţi pe UE, care a impus Rusiei sancţiuni din cauza presiunilor la care aceasta a supus Ucraina, ruşii s-au reorientat spre Turcia şi acum vor să dea naştere unui alt „monstru” energetic, Turkish Stream. Oficiali din Ministerul Energiei de la Moscova au declarat că aşteaptă ca în câteva săptămâni să se semneze acordul interguvernamental cu partea turcă pentru realizarea primului tronson din gazoductul Turkish Stream. „Totul depinde acum de turci. Le-am înaintat documentaţia noastră şi proiectul acordului pentru a le studia. Ne aşteptăm să primim un răspuns la sugestiile noastre”, a declarat ministrul Alexander Novak pentru agenţia TASS.

TURCII S-AU TOCMIT LA SÂNGE Gazoductul Turkish Stream a fost prezentat prima dată în decembrie 2014, după ce preşedintele Vladimir Putin a decis să renunţe la proiectul South Stream. Din nefericire pentru planurile ruşilor de la Gazprom, negocierile cu oficialii de la Ankara par că se urnesc foarte greu şi asta în ciuda discuţii purtate la nivel înalt, adică de la un şef de stat la altul. După îndelungi discuţii cu iz de târguială şi după mai multe discounturi oferite Turciei pentru gazul natural livrat pe piaţa din această ţară, Putin pare să fi obţinut o promisiune vagă pentru realizarea gazoductului care ar urma să lege Rusia de UE, via Turcia. Ministrul Novak susţine că acordul interguvernamental ar urma să fie semnat în două-trei săptămâni. O sursă din ministerul Energiei a afirmat că Rusia este pregătită să reia imediat lucrările la primul tronson al Turkish Stream. Acesta ar urma să livreze gaz destinat exclusiv consumului de pe piaţa internă din Turcia. Actualele negocieri se poartă strict pe acest obiectiv de investiţii, tronsoanele 2-4, destinate livrărilor de gaz pe piaţa europeană, urmând să fie incluse într-un document separat la o dată ulterioară, a adăugat oficialul din Ministerul Energiei.

DATE TEHNICE Capacitatea totală a Turkish Stream ar urma să fie de 63 de miliarde de metri cubi pe an, cantitatea asigurând astfel 60% din consumul de gaze din Turcia şi o bună parte din cerinţa energetică de pe piaţa europeană. Turkish Stream urmează să fie construit de Gazprom Russkaya, conform înţelegerii semnate între compania rusă şi distribuitorul de gaze Botas din Turcia. Gazoductul urmează aproape acelaşi traseu ca şi South Stream pe sub Marea Neagră, înaintând 900 de km pe sub apă şi 180 de km pe uscat. Spre deosebire de South Stream însă, noul gazoduct nu va necesita o reţea mare de conducte care să înainteze pe continentul european. 47 de miliarde de metri cubi de gaze vor fi transportaţi până la un terminal deschis la graniţa dintre Turcia şi Grecia, statele europene urmând să îşi rezolve singure problema infrastructurii de transport a gazelor în interiorul UE.