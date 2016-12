Turnee de mini-rugby pe stadionul “Mihai Naca“

În cadrul programului început în 2009, de dezvoltare a rugby-ului juvenil, pe stadionul de rugby “Mihai Naca“ din Constanţa s-au desfăşurat, sâmbătă, două turnee desprinse din rugby-tag, pentru echipe de juniori under 12 şi under 14, în organizarea Asociaţiei Judeţene de Rugby (AJR). „Dacă timpul ne va permite, vrem ca până la sfârşitul acestui an să organizăm cinci turnee la cele două categorii de vârstă, în Constanţa, Mangalia, Năvodari şi Ovidiu, iar în primăvara anului viitor să aibă loc alte cinci turnee. Ne dorim să urmărim şi să cooptăm cât mai mulţi copii la rugby şi la rugby tag, care să formeze apoi pepiniera Farului, a Cleopatrei sau a altor cluburi din judeţ“, a declarat vicepreşedintele AJR, Sorin Trancă. La categoria under 12 au participat trei formaţii, Tomitanii Constanţa, CS Cleopatra şi Litoral Mangalia, înregistrându-se rezultatele: Litoral - Cleopatra 25-20, Litoral - Tomitanii 20-15 şi Cleopatra - Tomitanii 30-20. La categoria under 14 au participat patru formaţii, Tomitanii Constanţa, CS Cleopatra, Callatis Mangalia şi Litoral Mangalia, iar rezultatele au fost următoarele: Tomitanii - Callatis 35-20, Cleopatra - Litoral 20-25, Tomitanii - Litoral 30-15, Callatis - Litoral 25-30, Tomitanii - Cleopatra 30-15 şi Cleopatra - Callatis 20-25. La final, DJST i-a premiat pe toţi copiii cu dulciuri.

În altă ordine de idei, la finele săptămânii trecute s-au desfăşurat şi partidele din Campionatul Regional de juniori, consemnându-se rezultatele: RCJ Farul Constanţa - CS Cleopatra Constanţa 58-20 (la under 18), LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa - CS Cleopatra 15-0 şi LPS “Nicolae Rotaru” - CS Năvodari 48-15 (ambele la U17), Tomitanii Constanţa - Callatis Mangalia 5-0 şi Liceul CFR “I.G. Duca“ Constanţa - CS Năvodari 52-15 (ambele la U16).