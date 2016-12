Turneele Final Four în Cupele Europene la volei

După disputarea partidelor retur din play-off-ul de 6 al Ligii Campionilor la volei se cunosc formaţiile calificate în turneele Final Four. Rezultate - la feminin: Asystel Novara (Italia) - VakifGunesTTelekom Istanbul (Turcia) 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) - în tur: 3:1, FenerbahceAcibadem Istanbul (Turcia) - Zarechie Odintsovo (Rusia) 3:0 (25:17, 25:22, 25:23) - în tur: 3:0, Scavolini Pesaro (Italia) - Volley Bergamo (Italia) 1:3 (18:25, 22:25, 25:20, 22:25) - în tur: 3:2. Turneul Final Four se va desfăşura la Cannes (Franţa), pe 3 şi 4 aprilie, echipa organizatoare, RC Cannes, fiind calificată automat; la masculin: Asseco Resovia Rzeszow (Polonia) - Trentino BetClic (Italia) 1:3 (18:25, 28:26, 21:25, 18:25) - în tur: 0:3, ACH Volley Bled (Slovenia) - Hypo Tirol Innsbruck (Austria) 3:1 (25:20, 19:25, 25:20, 25:19) - 15:10 în “setul de aur” - în tur: 1:3, Olympiacos Pireu (Grecia) - Dinamo Moscova (Rusia) 1:3 (32:34, 17:25, 25:16, 27:29) - în tur: 1:3. Turneul Final Four se va desfăşura la Lodz (Polonia), pe 10 şi 11 aprilie, echipa organizatoare, PGE Skra Belchatow, fiind calificată automat.

În celelalte două competiţii europene intercluburi, turneele Final Four se vor desfăşura astfel - Cupa CEV, la feminin, 20-21 martie, la Baku: Yamamay Busto Arsizio (Italia), Uralochka-NTMK Ekaterinburg (Rusia), Steaua Roşie Belgrad (Serbia) şi Rabita Baku (Azerbaidjan); la masculin, 27-28 martie, la Maaseik: CoprAtlantide Piacenza (Italia), Bre Banca Lannutti Cuneo (Italia), Iskra Odintsovo (Rusia) şi Noliko Maaseik (Belgia); GM Capital Challenge Cup, la feminin, 20-21 martie, la Dresden: Galatasaray Istanbul (Turcia), Asterix Kieldrecht (Belgia), Impel Gwardia Wroclaw (Polonia) şi Dresdner SC (Germania); la masculin, 27-28 martie, la Perugia: Mladost Zagreb (Croaţia), Dukla Liberec (Cehia), SCC Berlin (Germania) şi RPA-LuigiBacchi.it Perugia (Italia).