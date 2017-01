Turneu AC/DC în 2016

Trupa rock australiană AC/DC a anunțat, marți, un nou turneu în Europa și America de Nord, eliminând astfel zvonurile privind o eventuală retragere a acestei formații de hard rock. Membrii AC/DC, al căror album ”Back in Black” (1980) se numărăprintre cele mai vândute din istoria muzicii, vor susține, anul viitor, 30 de concerte. Turneul lor va debuta la 2 februarie, la Tacoma, în statul Washington, seria de 20 de concerte susținute în SUA încheindu-se la 4 aprilie, la prestigioasa sală Madison Square Garden din New York. Ei vor traversa apoi Atlanticul pentru a concerta la Lisabona, Portugalia (7 mai), pe Stade Vélodrome din Marsilia (13 mai) și la Aarhus, în Danemarca (12 iunie). Turneul intervine după un an 2015 foarte încărcat, cu 53 de concerte în întreaga lume.

Trupa revine pe scenă fără membrul său fondator Malcolm Young, care suferă de demență. AC/DC s-a despărțit de asemenea de bateristul Phil Rudd, condamnat în iulie, în Noua Zeelandă, pentru amenințări cu moartea și posesie de stupefiante și care a rămas în arest la domiciliu. Solistul trupei, Brian Johnson, în vârstă de 68 de ani, reamintea în septembrie, într-un interviu acordat ziarului ”Morning Sun” din Michigan, că membrii trupei sunt în permanență surprinși și uimiți de faptul că au în continuare succes, eliminând posibilitatea unei retrageri de pe scenă.