Turneu anti-Ebola în patru țări ale Africii de Vest

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Ban Ki-moon, va desfășura un turneu în patru țări ale Africii de Vest afectate de epidemia Ebola, au anunțat surse diplomatice ale ONU. Cele patru țări sunt Liberia, Guineea, Sierra Leone și Mali. Datele acestui turneu nu au fost precizate deocamdată, din motive de securitate.

Epidemia, care s-a declanșat în sudul Guineei, în decembrie 2013, a făcut circa 6.900 de morți și a cauzat aproximativ 18.500 de îmbolnăviri, 99% dintre acestea înregistrându-se în Liberia, Sierra Leone și Guineea, potrivit celui mai recent bilanț al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), din 15 decembrie. Mali, care a înregistrat șapte decese pe teritoriul său cauzate de Ebola, a ridicat recent starea de supraveghere pentru toate persoanele care ar fi putut lua contact cu purtători ai virusului, însă rămâne sub amenințare, atât timp cât epidemia nu este ținută în totalitate sub control în regiune. În urmă cu două luni, ONU a înființat o misiune specială de luptă împotriva Ebola, misiune al cărei sediu este la Accra, în Ghana, și are filiale în cele patru țări afectate de epidemie.