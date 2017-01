Turneu cu peripeţii pentru Bandidos

Membrii trupei „Bandidos”, Tavi Clonda (voce), Victor Solomon (chitară), Victor Stephanovici (bas), Mişu Constantinescu (clape) şi Vladimir Sergheev (tobe), au încheiat, de curînd, turneul iniţiat în perioada sărbătorilor de iarnă. „Cei mai frumoşi hoţi de inimi”, aşa cum sînt numiţi, de către fanii lor, cei cinci componenţi ai formaţiei, au susţinut o serie de concerte incendiare în mai multe oraşe din ţară, unde au avut parte şi de cîteva întîmplări mai mult sau mai puţin amuzante. Dorind să impresioneze o fană, Tavi, solistul trupei, a căzut chiar la picioarele acesteia. „Eram la Zalău, chiar spre sfîrşitul recitalului şi m-am gîndit să invit o fată din public la dans. Am sărit de pe scenă cu elan şi am dat fuga direct la o fată pe care o ochisem, deja, de ceva vreme. Exact cînd am prins-o de mînă să o invit spre scenă, am alunecat pe o bucată de gheaţă de m-am dat peste cap cu totul. Noroc că ea şi-a păstrat echilibrul pentru că altfel eram compromis de tot”, povesteşte, amuzat, Tavi.

O altă peripeţie a avut loc la Cîmpulung, unde cei cinci băieţi au fost pe punctual de a anula concertul pentru că toboşarul nu era de găsit. „Toată trupa era pregătită să intre pe scenă, cînd ne dăm seama că lipsea Vova (Vladimir Sergheev), toboşarul formaţiei. Am pus repede mîna pe telefon, l-am sunat, nimic. Toboşarul nostru adormise în maşină. Am urcat pe scenă, într-un final şi am dat drumul la spectacol”, a recunoscut Vichi, basistul trupei.

După acest turneu plin de evenimente neprevăzute, membrii trupei „Bandidos” au parte şi de o veste bună, melodia „Nu-mi dai scăpare” a intrat în Romanian Top 100. Piesa este cel de-al doilea single extras de pe albumul cu acelaşi nume.