Turneu de rugby pe plajă la Mamaia

Iubitorii sportului cu balonul oval şi nu numai vor avea o plăcută surpriză în perioada 2-8 august, atunci când, pe terenul de fotbal pe plajă de la “Melody“, din staţiunea Mamaia, va fi organizat primul turneu de rugby pe plajă “Oval 5“ din ţară. Vor participa la acest turneu partru formaţii din Constanţa şi patru echipe din Bucureşti, formate din câte cinci jucători, la două categorii de vârstă: under 14 şi under 12. După deja tradiţionalele turnee de volei pe plajă sau fotbal pe plajă, rugby-ul va încerca şi el să-şi atragă simpatizanţi la această categorie, una în care regulile sunt mult mai simplificate, pentru a creşte spectaculozitatea. Nu sunt permise loviturile de picior, nu au loc grămezi ordonate, se joacă fără repuneri din margine şi fără transformări ale ale eseurilor. Nu sunt permise nici placajele şi se joacă doar la mână. Atingerea simultan cu două mâini a atacantului pe tricou sau şort este echivalentul unui placaj. La trei astfel de placaje, echipa în cauză pierde posesia mingiei. Meciurile au câte două reprize de cinci minute, cu o pauză de un minut între ele. Oraşul care organizează Jocurile Olimpice din 2016, Rio de Janeiro (Brazilia), are dreptul de a propune un nou sport olimpic, care se va juca experimental şi se pare că acest sport va fi beach-rugby.