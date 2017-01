Turneu decisiv pentru CVM Tomis

Pentru Club Volei Municipal Tomis Constanţa, campioana ultimelor trei ediţii din Divizia A1 la volei masculin, finalul sezonul 2009-2010 se anunţă unul pe muchie de cuţit. După evoluţia mai slabă din primul turneu al locurilor 1-4, de la Bucureşti, în care Tomisul a cedat în duelurile cu Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti, pentru voleibaliştii antrenaţi de Viktor Sidelnikov şi Mircea Dudaş urmează al doilea turneu, cel de la Dej, programat la sfârşitul acestei săptămâni. Cum orice pas greşit îndepărtează şi mai mult formaţia constănţeană de câştigarea unui nou titlu, cuvântul de ordine în tabăra Tomisului este victoria. „Mai avem şanse la titlu şi matematic, dar şi practic. Totul depinde de turneul de la Dej. Acum noi suntem cei care trebuie să facem surprize”, a declarat Radu Began, căpitanul echipei constănţene, înaintea plecării spre Dej. Formaţia de la ţărmul mării va ajunge astăzi la Dej, după ce ieri a făcut o escală la Buşteni, unde a şi efectuat, aseară, un antrenament. Tot lotul este apt, astfel că tehnicienii Tomisului speră să găsească cele mai bune soluţii pentru a încheia turneul de la Dej cu punctaj maxim. După ce Mihai Mihăilă a împlinit, marţi, 27 de ani, un alt component al câştigătoarei Cupei României în acest sezon îşi aniversează ziua de naştere. Mihai Dumitrache împlineşte astăzi 24 de ani, universalul Tomisului sperând să-şi treacă în palmares primul event din carieră la finalul acestui sezon în tricoul echipei constănţene. „Îmi doresc să câştig şi campionatul, după ce am obţinut Cupa României cu Tomis. Tocmai de aceea am venit la Constanţa. Din păcate, în Cupele Europene nu am ajuns prea departe în acest sezon. Îmi doresc să fiu sănătos, mai ales că urmează la sfârşitul lunii mai un eveniment deosebit în viaţa mea, urmând să mă căsătoresc cu Andreea, la Tulcea”, spune Dumitrache, care aşteaptă trei victorii la sfârşitul acestei săptămâni, în turneul de la Dej: „Avem nevoie de trei victorii ca de aer. Cu siguranţă, putem reuşi acest lucru. Dacă vom juca la adevărata valoare putem obţine maximum de puncte la Dej. Trebuie să uităm ce a fost în turneul de la Bucureşti şi să ştergem cu buretele înfrângerile cu Remat Zalău şi Dinamo”.

Programul turneului de la Dej - vineri, 9 aprilie: Remat Zalău - Unirea Dej (ora 16.30), Dinamo Bucureşti - CVM Tomis Constanţa (ora 19.00); sâmbătă, 10 aprilie: Unirea Dej - CVM Tomis Constanţa (ora 16.30), Remat Zalău - Dinamo Bucureşti (ora 19.00); duminică, 11 aprilie: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej (ora 16.30), CVM Tomis Constanţa - Remat Zalău (ora 19.00).

Ultimele două turnee se vor desfăşura la Zalău (16-18 aprilie) şi la Constanţa (23-25 aprilie).