Turneu Vonda Shepard în România

O veste bună pentru fanii serialului „Ally McBeal”: Vonda Shepard, creatoarea coloanei sonore din film, vine în România. Dincolo de pelicula amintită, artista are în palmares 11 albume, iar anul trecut şi-a lansat discul „From the sun” (care a adus câteva schimbări de nuanţă liniei sale melodice, prin inserţii de R&B, complementar cu accentele de blues şi soul) în cadrul unui concert susţinut în capital, pe data de 18 februarie. Tot în luna februarie, dar a acestui an, cântăreaţa va susţine o serie de patru concerte în ţară, care va începe pe 11 februarie la Cluj-Napoca, va continua pe 12 şi 13 februarie la Sibiu şi Braşov şi se va încheia pe data de 14 februarie cu un spectacol pe scena clubului bucureştean Silver Church.

Provenită dintr-o familie de artişti, Vonda Shepard a început să ia lecţii de pian încă de la vîrsta de şase ani. După ce a împlinit nouă ani a fost fascinată de ideea de a putea cânta propriile compoziţii, în urma unei întâmplări banale, după ce a cunoscut în casa părinţilor săi o compozitoare şi un jurnalist de la care a învăţat să îşi scrie propriile compoziţii. Cariera şi-a început-o încă din adolescenţă, cântând în câteva baruri din Los Angeles, iar la 16 ani a decis să renunţe la şcoală în favoarea muzicii. Artista se inspiră chiar din viaţa sa sentimentală, iar contactul cu scena autohtonă a încântat-o întrucât bunicii soţului ei provin din România.