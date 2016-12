Turneul de la Wimbledon inspiră noi reţete de cocktail-uri de vară

În fiecare an, aproximativ 27.000 de kilograme de căpşuni sînt mîncate cu frişcă în timpul prestigiosului turneu de tenis de la Wimbledon, dar, cine nu doreşte să respecte tradiţia, poate să le mănînce în timp ce savurează cocktail-ul Berryoska Strawberry. În competiţia de la Wimbledon din acest an se află 33 de jucători ruşi, inclusiv intens mediatizata Maria Sharapova, dar şi liderul clasamentului mondial feminin, Dinara Safina. Pe terenul central, fanii care doresc să salute victoria favoriţilor lor, o pot face începînd din acest an, cu cîte un cocktail Berryoska Strawberry, produs de brandul Russian Standard Vodka.

Russian Standard Original reprezintă unul dintre cele mai puternice branduri de băuturi spirtoase din lume, care combină savoarea celor mai bune grăunţe de grîu din stepele ruseşti cu apa pură din Lacul Ladoga, respectînd formula creată în anul 1894, de profesorul Mendeleev, pentru a produce o vodcă rusească autentică. Există şi cîteva beneficii adiţionale în acest cocktail Berryoska Strawberry: căpşunile sînt o binecunoscută sursă naturală de zahăr, oferind organismului cantităţi importante de vitamina C şi de potasiu, un element mineral esenţial în dietă.

Modul de preparare al cocktail-ului Berryoska Stawberry: 50 mililitri de vodcă Russian Standard Original, 4 - 6 căpşuni, sucul unei jumătăţi de lămîie, 3 linguriţe de zahăr şi gheaţă spartă. Într-un pahar gradat, amestecaţi sucul de lămîie, zahărul şi căpşunile, pînă obţineţi o pastă. Umpleţi paharul cu bucăţile sparte de gheaţă. Adăugaţi Russian Standard Vodka şi amestecaţi bine. Presăraţi pe deasupra bucăţile mici de gheaţă sfărîmată şi ornaţi totul cu felii de căpşuni. Berryoska Strawberry este doar unul dintr-o serie de cocktail-uri create exclusiv pentru turneul de la Wimbledon. Celelalte sînt Berryoska Raspberry, Redcurrant şi Blackberry.