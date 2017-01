Turneul final al CN de rugby U16, la Constanţa

După turneele finale ale Campionatului Naţional Under 17 şi Under 18, Constanţa găzduieşte din nou cele mai bune echipe de juniori din ţară, de această dată fiind vorba de turneul final al CN U16 (copii născuţi în 1994 şi 1995). Ieri, la stadionul de rugby “Farul“, unde vor avea loc partidele turneului final, a avut loc şedinţa tehnică, în urma căreia cele opt echipe calificate au fost împărţite în două grupe - Grupa galbenă: CSS Tecuci, CSS Bega Timişoara, Steaua Bucureşti şi Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu“ Bucureşti; Grupa verde: CSS Gura Humorului, RCJ Farul Constanţa (antrenor Adrian Tinca), RC Arieşul Cluj şi CTMRTF Bucureşti. Programul turneului este următorul - azi, ora 9.00: CSS Tecuci - CSS Bega Timişoara; ora 10.00: Steaua - CNAV; ora 17.30: CCSS Gura Humorului - CTMRTF Bucureşti; ora 18.30: RCJ Farul - RC Arieşul Turda; vineri, ora 9.00: învinsele din grupa galbenă; ora 10.00: învinsele din grupa verde; ora 17.30: învingătoarele din grupa galbenă; ora 18.30: învingătoarele din grupa verde. Finalele pentru locurile 5-6 şi 7-8 vor avea loc sâmbătă, iar finalele pentru locurile 1-2 şi 3-4, duminică. „Federaţia Română de Rugby aşteaptă de la această competiţie ca echipele participante să se exprime la un nivel cât mai ridicat tehnico-tactic şi să existe multă disciplină. FRR mulţumeşte clubului RCJ Farul pentru că s-a oferit să organizeze această competiţie“, a declarat directorul turneului, Mircea Paraschivescu. „Este al treilea turneu organizat la Constanta în decurs de aproximativ o lună de zile. Ne interesează şi ne bucură că, după mulţi ani, Farul este prezentă într-un turneu final. Prin organizarea acestui turneu am oferit copiilor condiţii bune de desfăşurare şi sunt încrezător că echipa noastră va reuşi să facă dovada progresului înregistrat în ultimii ani. Prin participarea echipei noastre vrem să arătăm că preocuparea noastră este aceea de a populariza rugby-ul şi de a creşte jucători care să poată reprezenta la cel mai înalt nivel clubul Farul“, a declarat directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Înaintea partidelor de azi va fi ţinut un moment de reculegere în memoria rugbystului Andrei Preduş (15 ani) de la CNAV Bucureşti, decedat şi înmormântat, ieri, după o lungă şi grea suferinţă.