Turneul Laureaţilor şi la Constanţa

Liceul de Artă din Constanţa a găzduit, ieri, Turneul Laureaţilor, un eveniment cultural organizat de Jeunesses Musicales România. Turneul Laureaţilor este un eveniment de promovare a muzicienilor laureaţi în cadrul Concursului Internaţional de Muzică Jeunesses Musicales Bucureşti, manifestarea constînd în susţinerea unei serii de concerte de excepţie în principalele oraşe ale ţării. În acest an, turneul este organizat în perioada 7 - 25 octombrie, în oraşe precum Bucureşti, Sibiu, Rîmnicu Vîlcea, Piteşti, Ploieşti, Braşov, Constanţa şi Tulcea.

Ca şi în celelalte oraşe, la Constanţa au interpretat la pian şi vioară Aleksander Debicz (Polonia), Mariko Matsumoto (Japonia – Germania), Martin Ivanov (Bulgaria) şi Teodor Iancu (România), acompaniamentul la pian fiind asigurat de Aida Chiciudeanu. În repertoriul lor, laureaţii ediţiei din acest an a Concursului International de Muzică Jeunesses Musicales Bucureşti au inclus lucrări compuse de J. S. Bach, Fr. Chopin, C. Debussy, Fr. Liszt, N. Paganini, C. Saint Saens, H. Wieniavski, P. Sarasate, F. Waxmann, A. Bazzini, E. Ysaye, W.A. Mozart, B. Bartok, E. Bloch, F. Kreisler şi S. Prokofiev. Audienţa a fost încîntată de precizia şi talentul tinerilor artişti, mai ales a lui Teodor Iancu, un pianist în vîrstă de doar opt ani, care, pînă în prezent, a adunat premii importante în palmaresul său artistic. "Aceşti tineri merită tot sprijinul nostru, mai ales că ei au nevoie de o amplă promovare în ţară şi peste hotare. Liceul de Artă din Constanţa a dat valoroşi artişti şi aici aş vrea să îl memnţionez pe Sebastian Tegzeşiu şi mulţi alţii", a precizat directorul Liceului de Artă, Nicoleta Heroiu.