Turneul mondial al trupei U2 nu este încă profitabil

Turneul mondial - 360° Tour - al trupei U2 nu este încă profitabil, deşi a debutat în urmă cu trei luni, timp în care rockerii irlandezi au susţinut deja 33 de concerte, deoarece costurile zilnice de exploatare sînt foarte mari, a afirmat Paul McGuinness, managerul grupului. Concertele din turneul mondial au loc pe o scenă imensă - The Claw - şi îi costă pe renumiţii muzicieni irlandezi peste 512.000 de euro pe zi, indiferent dacă ei susţin sau nu un spectacol. De la debutul lui, costul total al turneului a depăşit deja suma de 43,6 milioane de euro. Trupa U2 a susţinut 24 de concerte în Europa şi nouă în America de Nord, primul spectacol avînd loc în Barcelona, pe 30 iunie. ”Chestiunile tehnice sînt uriaşe şi costisitoare. Indiferent dacă susţinem sau nu un concert într-o zi, costul zilnic este de peste 512.000 de euro. Trebuie să plătim salariile echipajului, închirierea camioanelor şi toate celelalte lucruri. Avem aproximativ 200 de camioane în total, cu echipamente şi hrană”, a explicat managerul Paul McGuinness, care a adăugat, totuşi, că nu îşi face griji pentru solistul Bono, chitaristul The Edge, basistul Adam Clayton şi toboşarul Larry Mullen, membrii trupei U2. Trupa irlandeză va continua acest turneu mondial pentru cel puţin încă un an, urmînd să susţină mai multe concerte în America de Nord şi apoi altele în Europa, în 2010.

Rockerii irlandezi au declarat, la jumătatea lunii august, că intenţionează să doneze scenele folosite pentru actualul turneu mondial, după încheierea acestuia, ele putînd deveni arene permanente pentru spectacole, amplasate în diverse parcuri din lume. Pentru 360° Tour, ei folosesc trei structuri diferite de scenă, fiecare avînd forma unei gheare gigantice. Cel de-al 12-lea album de studio semnat U2, ”No Line On The Horizon”, a fost lansat pe 2 martie şi este promovat şi prin acest turneu mondial. Scenele folosite permit aşezarea publicului într-o configuraţie de 360 de grade. De asemenea, ecranele video folosite în timpul spectacolelor sînt cilindrice. Pentru realizarea scenei, formaţia a apelat la vechiul său colaborator, regizorul Willie Williams, care a lucrat împreună cu arhitectul Mark Fisher pentru a realiza acest design inovativ de 360°, care permite o vizibilitate mai bună pentru public. Potrivit specialiştilor, acest turneu ar putea deveni unul dintre cele mai profitabile din istorie. Cu încasări de 389 de milioane de dolari, precedentul turneu al trupei, Vertigo (2005 - 2006), este surclasat doar de cel mai recent turneu susţinut de Rolling Stones - A Bigger Bang.

Trupa U2 a fost fondată în 1976, cînd membrii acesteia erau încă adolescenţi fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Însă, pînă la mijlocul anilor \'80, trupa a căpătat notorietate la nivel internaţional, remarcată fiind pentru sound-ul său intens şi profund, pentru vocea plină de pasiune a lui Bono şi interpretarea la chitară a lui The Edge. Succesul de care s-au bucurat ca trupă live a fost chiar mai mare decît cel obţinut de pe urma albumelor vîndute, pînă ce discul din 1987, ”The Joshua Tree”, a ridicat statutul formaţiei de la eroi la superstaruri, după cum a apreciat revista ”Rolling Stone”. De-a lungul timpului, trupa a vîndut mai bine de 170 de milioane de albume în întreaga lume şi a cîştigat mai multe premii Grammy decît oricare altă trupă (22 în total). În 2005, formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Revista ”Rolling Stone” a situat-o pe poziţia 22 în topul celor mai buni artişti ai tuturor timpurilor.

De-a lungul carierei, ca trupă, dar şi ca solişti, membrii U2 s-au implicat în lupta pentru apărarea drepturilor omului şi s-au alăturat campaniilor unor organizaţii umanitare, precum Amnesty International sau au lansat, la rîndul lor, acţiuni de acelaşi gen - ONE Campaign, DATA (Debt, AIDS, Trade in Africa).