Turneul „Oval 5“ la rugby pe plajă îşi desemnează câştigătorii

Ediţia a 4-a a turneului „Oval 5 Beach Rugby Black Sea Romania” a continuat, ieri, la Arena Sport a Club Volei Municipal Tomis Constanţa din zona Cazino din Mamaia, cu partidele categoriilor U10, U12, U14, U16, U17 şi U18. Au fost meciuri spectaculoase la fiecare categorie de vârstă, atât cei mici, de la Under 10 - care s-au aflat la primele confruntări de acest gen după iniţierea prin rugby tag -, cât şi cei mai mari demonstrând că la fiecare club participant se lucrează bine. Campioni naţionali în acest an la Under 16, cei de la Tomitanii au reuşit multe faze deosebite, aplaudate de pe margine de foştii rugbyşti ai clubului Farul Constanţa.

Rezultate consemnate ieri - U10: Mihail Kogălniceanu - Ovidiu 20-0, Braşov I - Dinamo Bucureşti 20-25, Braşov II - Ovidiu 20-25, Kogălniceanu - Dinamo 30-15, Braşov II - Braşov I 15-40; U12: Braşov - Prisăcani 40-0, Dinamo II - Ovidiu 10-40, Prisăcani - Dinamo I 15-25, Ovidiu - Braşov 20-35, Dinamo I - Dinamo II 50-0; U14: CSM I Bucureşti - Prisăcani 30-0, PCE Ilfov - CSM II Bucureşti 10-10, Viitorul Cluj - Ovidiu 20-10, Fortuna Constanţa - Dinamo 10-25, CSM I - Ilfov 30-0, Dinamo - Ovidiu 0-5; U16: LPS Focşani - Cleopatra Mamaia 25-15, LPS Focşani - Tomitanii I 10-25, CTMRTF - PCE Ilfov 45-10, Tomitanii I - Tomitanii II 25-15, Cleopatra - Grup Şcolar Paşcani 10-45, CTMRTF - LPS Focşani 0-55, LPS Focşani - Constructorul Constanţa 50-0; U17: Cleopatra I - CTMRTF 45-30, Cleopatra I - Cleopatra II 70-5, CTMRTF - Cleopatra II 50-20, Cleopatra I - Sportul Ciorogârla 30-0; U18: CTMRTF - Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu“ II 35-5, CN AV I - Cleopatra I 25-10, Cleopatra II - CN AV II 30-0, CN AV 1 - CTMRTF 15-15; fete: CN AV - Paşcani 0-20, CN AV - Tea Bucureşti 25-5, Paşcani - Tea 10-0.

Astăzi au loc meciurile pentru medalii, începând cu ora 9.00 - U10, finala mică: Ovidiu - Braşov, finala mare: Kogălniceanu - Dinamo; U12, finala mică: Ovidiu - Prisăcani, finala mare: Dinamo - Braşov; U14, finala mică: Ilfov - Ovidiu, finala mare: CSM I Bucureşti - Prisăcani; U16, finala mică: Ilfov - LPS Focşani, finala mare: CTMRTF - Tomitanii; U17, finala mică: Cleopatra II - Sportul Ciorogârla, finala mare: Cleopatra I - CTMRTF; U18, finala mică: Cleopatra I - Cleopatra II, finala mare: CN AV I - CTMRTF; fete, finala: Paşcani - CN AV. De la ora 16.00 se vor disputa două partide de old-boys, între Rechinii Constanţa şi Selecţionata Arbitrilor de la rugby beach, respectiv CSM Sibiu împotriva Seleţionatei antrenorilor de la rugby beach. De la ora 17.00, tot pe plaja de la Arena Sport a Club Volei Municipal Tomis Constanţa din zona Cazino din Mamaia, este programată festivitatea de premiere.